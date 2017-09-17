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اعتماد برنامج التعلم الإلكتروني في جامعة بنها

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مصراوي Masrawy

اعتماد برنامج التعلم الإلكتروني في جامعة بنها

10:07 م الأحد 17 سبتمبر 2017

اعتماد برنامج التعلم الإلكتروني في جامعة بنها

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

القليوبية - أسامة علاء الدين:

وافق المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، على اعتماد برنامج التعلم الإلكترونى لمدارس الفصل الواحد في جامعة بنها.

صرح بذلك الدكتور السيد القاضى رئيس الجامعة، مشيرًا إلى أن البرنامج يمنح دبلومة تربوية لأي خريج، تمكنه من العمل في ذلك القطاع التعليمى الهام.

وأضاف رئيس الجامعة، في تصريحات له اليوم الأحد، أن الجامعة أعلنت البدء في برامج دراسية جديدة منها، 6 برامج في إعداد معلمي العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية، إلى جانب برامج أخرى تنعكس على العملية التعليمية وعلى الطالب الخريج.​

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مصراوي Masrawy

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