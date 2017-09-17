​سميحة أيوب: سعدالدين وهبة مدرسة خرجت أجيال أثرت الجماهير

كتبت- نسمة فرج:

تصوير- محمود أبو ديبة:

قالت الفنانة سميحة أيوب، سيدة المسرح العربي، إن سعد الدين وهبة مدرسة تخرج منها أجيال أثرت الثقافة الجماهيرية عن المسرح.

وأضافت أيوب -أرملة الكاتب الراحل- في كلمته بحفل توقيع ومناقشة كتاب "أيام من حياتي: سعد الدين وهبة" بالمجلس الأعلى للثقافة اليوم الأحد، أن سعد الدين وهبة كان شخصًا رقيقًا وحنونًا ومثالًا للتسامح رغم أنه يبدو شخصًا قوياً.

وأوضحت أنها عاشت معه أعظم أيام حياتها بجواره وفي كنفه.

وتوجهت سيدة المسرح العربي، بالشكر للكاتب الأمير أباظة لبحثه الدائم في أوراق سعد الدين وهبة وتقديمها للجمهور.

وحضر حفل التوقيع الدكتور حاتم ربيع، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ومحمد عبد الحافظ ناصف، رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان، والدكتور فوزي فهمي، والفنانة سميحة أيوب، والفنانة سميرة عبد العزيز.

وجاء في أجواء الكتاب: "كتب سعد الدين وهبة مذكراته على مراحل متباعدة وفترات متباينة معظمها لم ينشر ولم يكتبه كتلة واحدة بسبب مشاغله الكثيرة خاصة في سنواته الأخيرة، إلا أن القدر لم يمهله ليقوم بتجميعها، حيث رحل عن دنيانا في ١١ نوفمبر ١٩٩٧. أما لماذا الآن؟ فلأن مصر اليوم في أمس الحاجة إلى أن تقرأ تاريخها الحديث لكى تستطلع معالم الغد، لأن مانمر به الآن من مفترق طرق، كان في أشد الحاجة إلى كاتب موسوعى مثل سعد الدين وهبة، الرجل الذي ترك آثارا خالدة لن يمحوها الزمان".