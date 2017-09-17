تيلرسون: واشنطن يمكن أن تستمر في "اتفاقية باريس" للتغير المناخي

واشنطن - (أ ش أ):

قال ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي، إن واشنطن يمكن أن تستمر في عضوية اتفاقية باريس بشأن التغيير المناخي؛ على أن يكون ذلك في ظل ظروف جيدة.

وأضاف تيلرسون - في مقابلة أجراها مع برنامج "واجه الأمة" الذي أذيع على شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأمريكية، الأحد: "أن الرئيس دونالد ترامب منفتح في عملية البحث عن هذه الظروف الجيدة، والتي يمكن من خلالها الاستمرار في شراكة مع الآخرين بشأن قضية حماية المناخ والتي يتفق الجميع على أنها ما زالت تمثل تحديا".

وتابع تيلرسون: "نحن نرغب في التعاون مع جميع الشركاء في اتفاقية باريس بشأن التغير المناخي، وذلك إذا ما توصلنا إلى شروط عادلة ومتوازنة بالنسبة للشعب الأمريكي ، وتعترف أيضا بمصالحنا الاقتصادية".

وكان البيت الأبيض أعلن، السبت، أن الرئيس ترامب مازال عند رغبته بشأن الانسحاب من اتفاقية باريس للتغير المناخي إلى أن تتحقق مجموعة من الشروط التي تكون في صالح الولايات المتحدة.

يذكر أن الولايات المتحدة تحتل المرتبة الثانية بعد الصين بوصفها الدولة الأكثر انبعاثا للغازات من الصوب الزجاجية.

وكانت الأمم المتحدة أجرت مفاوضات شاقة أسفرت عن التوصل إلى اتفاقية باريس بشأِن التغيير المناخي عام 2015 والتي وقعت عليها جميع الدول - عدا سوريا ونيكارجوا - وتهدف إلى الحد من الانبعاث الحراري.