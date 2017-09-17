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مجلس الوزراء العراقي: استفتاء كردستان يمثل تهديدًا للأمن الوطني

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مصراوي Masrawy

مجلس الوزراء العراقي: استفتاء كردستان يمثل تهديدًا للأمن الوطني

10:16 م الأحد 17 سبتمبر 2017

مجلس الوزراء العراقي: استفتاء كردستان يمثل تهديدًا للأمن الوطني

رئيس الوزراء حيدر العبادي

بغداد - (أ ش أ):

أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي اليوم الأحد، رفضه استفتاء إقليم كردستان لعدم دستوريته، لافتا إلى أنه يمثل تهديدا للأمن الوطني ووحدة النسيج العراقي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن المجلس الوزاري للأمن الوطني أكد موقفه الواضح في حماية وحدة العراق وسلامة جميع مواطنيه وإيقاف الإجراءات التي تهدد أمن البلد والمواطن.

وأشار البيان، إلى أن المجلس يسعى لتحقيق الأمن لكل العراقيين بجميع هوياتهم وأنه حريص على أمن البلد والتعايش السلمي بين المواطنين، ولا يسمح بتهديد هذا التعايش، مشددا على أهمية الحوار لحل الإشكاليات العالقة بدلاً من تعريض أمن البلد للخطر.

وطالب المجلس الوزاري للأمن الوطني، مجلس النواب العراقي بالإسراع بإقرار تعديل قانون "العفو العام" لتمكين السلطات من تنفيذ أحكام الإعدام بحق الإرهابيين المحكومين بقرارات اكتسبت الدرجة القطعية والتي تم إيقافها بسبب قانون العفو الحالي الذي شرعه مجلس النواب وأُضيفت عليه فقرات العفو عن الإرهابيين والمحكومين بجرائم خطف .

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن - في وقت سابق أمس - استعداد بغداد التدخل عسكريا إذا أدى استفتاء إقليم كردستان إلى العنف، فيما أصدرت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا بيانات رسمية أكدت فيها رفض الاستفتاء ودعت إلى إلغائه.

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