الكونجرس يستمع لشهادة نجل ترامب الأكبر هذا الخريف

واشنطن - (أ ف ب):

أعلنت السناتور الديموقراطية ديان فينشتاين أن النجل الأكبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيدلي بشهادته علنا أمام الكونغرس في قضية التواطؤ المحتمل مع روسيا خلال حملة والده الانتخابية عام 2016.

وأكدت فينشتاين صباح الأحد خلال مقابلة مع شبكة "سي ان ان" أن أول جلسة استماع علنية لأحد أعضاء الدائرة القريبة من ترامب حول روسيا ستتم في الخريف، مضيفة: "أنا أعلم ذلك".

وأمضى دونالد ترامب جونيور خمس ساعات في جلسة مغلقة يجيب عن أسئلة محققي اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ في 7 سبتمبر.

وأجاب صهر ترامب، جاريد كوشنر، أيضا في يوليو عن أسئلة حول صلاته بروسيا أمام لجنتي الاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ.

لكن الكونجرس يريد من مختلف الجهات المعنية بالقضية أن توضح علنا وبعد أداء القسم، موضوع علاقاتها مع الروس قبل وبعد انتخابات نوفمبر 2016.

وجميعهم دحضوا أدنى تواطؤ مع موسكو قائلين إن ما تم تبادله تافه وغير مهم في إطار حملة انتخابية.

ويعير المحققون أهمية كبرى لشهادة نجل ترامب الأكبر. وفي يونيو 2016، استقبل دونالد ترامب الابن المحامية ناتاليا فيسيلنيتسكايا التي أتت من موسكو وقُدّمت على أنها "محامية الحكومة الروسية" التي تملك معلومات محرجة عن هيلاري كلينتون.

وقال ترامب جونيور عندما دافع عن نفسه أن الاجتماع لم ينتج منه أي شيء. ويريد المحققون معرفة ما اذا كان والده على علم بما كان يمكن أن يحصل جراء محاولة التواطؤ.

ولم تعلن اللجنة التي يهيمن عليها الجمهوريون، رسميا جلسة الاستماع البرلمانية. وفي حال رفض ترامب جونيور الدعوة للادلاء بالشهادة، يحق للكونغرس استدعاؤه.