"محمد".. الاسم الأكثر انتشارًا بين مواليد إسرائيل للعام الثالث على التوالي

القاهرة – (مصرواي)

قال موقع "تايمز أوف إسرائيل" إن الاسم الأكثر انتشارًا بين المواليد في إسرائيل كان "محمد" في الذكور و"تامار" بين الإناث.

وذكر الموقع العبري، اليوم الأحد، أن الاسمين المفضلين واصلا تربعهما على قمة أسماء المواليد للعام الثالث على التوالي، وفقًا لبيانات أصدرتها وزارة داخلية دولة الاحتلال.

وعلى مدار السنة العبرية الماضية، ولد 166 ألف و450 طفلًا وطفلة في إسرائيل، بحسب التقديرات الرسمية.

وجاءت أسماء الذكور الأكثر انتشارًا هي محمد، يوسف، ديفيد، دانيل، أوري، عمر، إيتان، آرييل، نعوم وآدم. وجاءت اسماء أوري وديفيد وآرييل على رأس قائمة المواليد اليهود من الذكور.

أما الإناث فجاءت أسماء تامار، أديل، مريم، سارة، وأفيجيل على رأس القائمة، وبين اليهود فقط كانت أسماء تامار وأفيجيل في المقدمة.