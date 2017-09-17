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اللجنة العليا للاستفتاء: المقترحات الدولية لا تلبي مطالب شعب كردستان

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مصراوي Masrawy

اللجنة العليا للاستفتاء: المقترحات الدولية لا تلبي مطالب شعب كردستان

10:10 م الأحد 17 سبتمبر 2017

اللجنة العليا للاستفتاء: المقترحات الدولية لا تلبي مطالب شعب كردستان

اللجنة العليا للاستفتاء في إقليم كردستان


أربيل - (د ب أ):

أعلنت اللجنة العليا للاستفتاء في إقليم كردستان، اليوم الأحد، أن عملية الاستفتاء مستمرة وأن المقترحات الدولية التي قدمت للإقليم لم ترتق إلى مستوى تلبية مطلب شعب كردستان وحقه في تقرير المصير.

وجاء في بيان، صدر قبل قليل وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه، أن" اللجنة اجتمعت مساء الْيَوْمَ لدراسة وبحث المقترحات التي قدمت من المجتمع الدولي للقيادة السياسية الكردستانيةً وهي تثمن الجهود المبذولة وتقدم الشكر للاهتمام الذي يوليه المجتمع الدولي بشعب كردستان".

وتابع البيان: "ومن منطلق ان الاستفتاء هو الوسيلة الوحيدة للوصول الى حق تقرير المصير ولأن المقترحات الدولية لا توجد فيها الضمانات المطلوبة التي تلبي مطالب شعب كردستان لهذا فان عملية الاستفتاء ستستمر".

وأضاف البيان: أنه" في الوقت نفسه ومن اجل ضمان حق تقرير المصير لشعبنا فإننا سنستمر بالحوار مع كافة الجهات الدولية وبروح بناءة".

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