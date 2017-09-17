موسى عن ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية: «بنستورد الأستيكة!!» (فيديو)

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استنكر الإعلامي أحمد موسى، غلاء أسعار الأدوات المكتبية، مؤكدًا أن أسعار الأدوات المكتبية ارتفعت 200% بسبب استيرادها.

وعبر موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" عن استيائه لاعتماد مصر على استيراد أكثر من 90% من الأدوات المدرسية، "مصر بتستورد القلم والأستيكة من الصين".

وتابع، "الدولة تستورد بمليار دولار أدوات مكتبية، وارتفاع أسعار الدولار تسبب في رفع أسعار الأدوات المكتبيه، المواطن يكتوي بسبب هذا الارتفاع الكبير".

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واستكمل، "عشان تروح الفجالة تشتري الشنط والأقلام والكشاكيل هتلاقي نار، الناس مش عارفه تعمل إيه، لازم يبقى عندنا مصانع لإنتاج مسلتزمات المدارس لتقليل الاستيراد وخفض الأسعار".