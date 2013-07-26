مرافقو المجموعات بالبحر الأحمر تدشن حملة تسوق لدعم السياحة

أعلنت نقابة مرافقى المجموعات السياحية (تحت التأسيس) بالبحر الأحمر، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن تدشين الحملة الإلكترونية للتسويق السياحى لتوضيح الأوضاع بالمدن السياحية إلى العالم، وتتكون الحملة من مجموعة من الشباب المتطوعين من مرافقى المجموعات السياحية ومتحدثى اللغات.

وقالت النقابة، فى بيان لها، إن الهدف من الحملة مواجهة الهجمة الشرسة التى يوجهها الإعلام الذى يسيطر عليه كيانات لا تتمنى الخير لمصر من تصوير الوضع فى المدن السياحية على أنه كارثى وخطر على السائح والإنذارات بعدم زيارة المدن السياحية مثل البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وتهدف النقابة إلى نقل أخبار المحافظات السياحية يوميا على هذه المواقع مع وضع صور توضح جمال طبيعة المدن السياحية فى مصر ودرجة الحرارة اليومية ودرجة حرارة البحر ونشر صور الأماكن الأثرية ومقارنات بين مصر وأى مكان آخر فى العالم ومعلومات عن الحضارة الفرعونية والقبطية والإسلامية، وتوضيح عادات وتقاليد المصريين بعيدا عن التشويه.