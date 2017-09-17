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ترامب يسخر من كلينتون ويصف زعيم كوريا الشمالية بـ"الرجل الصاروخ"

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مصراوي Masrawy

يسخر من كلينتون ويصف زعيم بـ"الرجل الصاروخ"

09:50 م الأحد 17 سبتمبر 2017

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن - (أ ش أ):
نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، صورة متحركة يسخر فيها من وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون.

وذكرت مجلة (نيوزويك) الأمريكية أن ترامب أعاد نشر التغريدة التي تحمل صورة متحركة معدلة يظهر فيها وهو يضرب كرة جولف التي تحلق وتصطدم في ظهر كلينتون أثناء صعودها سلم طائرة ثم تطرحها أرضا على وجهها.

وفي تغريدة أخرى، اليوم، وصف ترامب زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون بـ"الرجل الصاروخ"، قائلا: "تحدثت الليلة الماضية مع الرئيس (الكوري الجنوبي) وسألته عن حال الرجل الصاروخ. طوابير طويلة على البنزين تتشكل في كوريا الشمالية، أمر سيء جدا".

وتأتي التغريدات بعد أسبوع من إطلاق هيلاري كلينتون كتابا بعنوان "ماذا حدث؟" تتناول فيه رؤيتها عن الحملة الانتخابية الأخيرة التي خسرت فيها لصالح ترامب، وكذلك بعد شهر من الانتهاكات التي ترتكبها كوريا الشمالية بداية من الاختبار النووي السادس وحتى اختبارين لصاروخين باليستيين مر أحدهما فوق اليابان.

وفي تدوينات أخرى، أعاد ترامب نشر تقرير لوكالة "بلومبيرج" الأمريكية عن أن حسابه الشخصي يُقدر بنحو ملياري دولار أمريكي بالنسبة لموقع "تويتر"، كما أشاد بالقوة العسكرية والاقتصادية المتنامية في الولايات المتحدة.

ويمكث ترامب حاليا في نادي "بدمينستر" الذي يمتلكه في ولاية نيوجيرسي قبيل أول حضور له في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد هذا الأسبوع في مقر المنظمة الدولية بنيويورك.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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