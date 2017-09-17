أسدا رشيد يثيران موجة من السخرية على مواقع التواصل

البحيرة - أحمد نصرة:

أثارا تمثالان لأسدين تم الكشف عنهما بميدان الكورنيش في مدينة رشيد بالبحيرة، بالتزامن مع استعدادات المدينة لاحتفالات المحافظة بعيدها القومي، موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبدى عدد كبير من رواد مواقع التواصل استياءً من طريقة تنفيذ التماثيل والخامات المستخدمة بهما، والتي أخرجتها في صورة متواضعة تفتقر للكثير من الأسس الفنية.

قالت مروة عزيز: "يوجد عدد كبير من أبناء البحيرة ضمن أعضاء هيئات التدريس بكليات الفنون الجميلة، كذلك هناك مئات الفنانين والنحاتين، لماذا لم يسند هذا العمل للأكفاء منهم وهم معروفين؟".

وسخر محمد طايل قائلاً: "أول ما عيني وقعت على التمثال فكرته أسد مصاب بالشيخوخة نظرًا للتجاعيد التي تملأ وجهه كما لو كان رجلاً عجوزًا".

وقال سيد حزيمة: "أول مرة أشوف أسد بيحط جيل في شعره"، في إشارة إلى شعره المجعد، بينما قال علي حسين: "نفسي أعرف بس هو عامل بقه كده ليه مش مفهوم هو زعلان ولا ممتعض".

وأجرت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، اليوم الأحد، جولة تفقدية بمدينة رشيد لمراجعة الاستعدادات النهائية للاحتفال بالعيد القومى للمحافظة، والتي ستنطلق من مدينة رشيد يوم الثلاثاء المقبل.

وتفقدت المحافظ عدد من المواقع والمشروعات التنموية الجديدة داخل المدينة، ومنها مجمع مواقف السيارات الجديدة، وأعمال التطوير بالكورنيش، ومنطقة أبو مندور، وعدد من المناطق الأثرية برشيد.

وتنطلق احتفالات المحافظة بالعيد القومي لمدينة رشيد في حضور القيادات التنفيذية والشعبية وضيوف المحافظة من الوزراء، حيث يتم إيقاد الشعلة بميدان الحرية من أمام مجلس المدينة، ثم تبدأ مراسم الاحتفال بمنطقة أبو مندور التي تم تطويرها مؤخرًا، كما من المقرر أن يتم تفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية الجديدة فى العديد من القطاعات بالمدينة.​