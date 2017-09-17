أهالي بورسعيد يلجأون إلى «أسماك القرش» لحمايتهم من الصرف الصحي (صور)

التحرير

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استغاث أهالى منطقة الأمل الجديدة بحى الضواحى في مدينة بورسعيد بالمحافظ اللواء عادل الغضبان من الإهمال الواقع عليهم بالمنطقة، التى تعتبر منطقة عمرانية جديدة.

وفى قام عدد من شباب المنطقة بتصميم صور لمياه الصرف الصحي بطريقة "الفوتوشوب" وكأنها محيط بداخله أسماك القرش تلتهم المواطنين، ونشروها على موقع التواصل الاجتماعى حتى تصل شكواهم إلى المسؤولين بعد أن ضاقت بهم السبل في الوصول إلى محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان.



وتسلم الأهالى مساكنهم في منطقة الأمل منذ قرابة 3 سنوات عقب نقلهم من الإيواءات والعشش بمنطقة زرزارة العشوائية، إلا أن المنطقة الجديدة غرقت في مياه الصرف الصحي، قالت إيناس البغدادى، ربة منزل، إن المنطقة انتشر فيها الحشرات والفئران بشكل كبير وذلك لارتفاع منسوب مياه الصرف الصحى التى يعلم بها جيدا مسؤولى الحى ولم يحركوا ساكنًا.

وأشارت «البغدادي» إلى أن أطفالها أصابهم المرض، وحاليًا كل يوم يتوجهون إلى المستشفى بسبب البيئة المحيطة بهم، متابعة: «البيئة غير آدمية ولا نتنفس هواءً نظيفًا مما تسبب ذلك إصابتنا بحساسية الصدر».

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والتقط محمد عبدالمولى، أحد أهالي منطقة الأمل، طرف الحديث قائلا لـ"التحرير" إنهم تقدموا باستغاثات كثيرة إلى مسؤولي حي الضواحي دون نتيجة.

وأوضح أن هذه المساكن جديدة ويجب أن تكون جميع المرافق كاملة، لكنهم فوجئوا بعد عام من الاستلام أن شبكة الصرف الصحي غير مُكتملة مما يجعهلها في حالة طفح دائم، مما أدى إلى تراكم المياه في الشارع ومع قدوم الشتاء ستصل داخل منازلهم.