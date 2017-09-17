معركة مسجلين في كفر الشيخ تسقط قتيلاً

كفر الشيخ - إسلام عمار:

ألقت مباحث مركز شرطة مطوبس، اليوم الأحد، القبض على ٣ مسجلين خطر، متهمين بقتل مسجل خطر، وذلك بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن كفر الشيخ، برئاسة العميد محمد عمار.

تلقى مدير الأمن اللواء أحمد صالح إخطارًا من العميد عبد الحميد بركات مأمور مركز شرطة مطوبس، بتلقيه إشارة من مستشفى مطوبس المركزي، بوصول المدعو "س. ا. ك" 36 سنة - عاطل، مصابًا بجروح طعنية وقطعية متفرقة بجميع أنحاء الجسم، توفي فور وصوله.

تبين من التحريات أن القتيل مسجل شقي خطر تحت رقم 987/ ب (سرقات عامة)، سبق اتهامه في 31 قضية ما بين مخدرات وسرقة وسرقة بالإكراه وضرب أفضى إلى موت، آخرها القضية 7387 لسنة 2016 جنايات قسم دمنهور بالبحيرة (مخدرات).

انتقل مأمور المركز، والرائد حازم أبوالسعد رئيس مباحث مركز شرطة مطوبس، إلى محل المشاجرة، وبالفحص وسؤال والد القتيل "ا.ك"، 62 سنة، موظف بالمعاش، اتهم "ع. أ. ع" 40 سنة - عاطل مسجل شقي خطر تحت رقم 892/ سرقات عامة، سبق اتهامه في 53 قضية، وشقيقه "ا" 39 سنة - عاطل، سبق اتهامه في قضيتي نشل وضرب أفضى إلى موت.

كما تضمن بلاغ والد القتيل زوج شقيقة المتهمين "ع. س. ع" 30 سنة - عاطل، سبق اتهامه في 3 قضايا ما بين سلاح أبيض ومخدرات.

وشملت اتهامات والد القتيل أن المذكورين تعدوا على ابنه بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم محدثين إصابته التي أودت بحياته، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهم.

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة مطوبس من ضبط المتهمين، وحرزت الأدوات المستخدمة في الواقعة (سيف، وساطور، ومطواة). وبمواجهتهم، أقروا بارتكابهم الواقعة لوجود خلافات شخصية مع القتيل.

وحرر عن ذلك المحضر رقم 8759 لسنة 27 إداري مركز شرطة مطوبس، وأحيل المتهمون إلى النيابة للتحقيق. ​