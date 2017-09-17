أخبار عاجلة

الدفاع المدني يحاول السيطرة على حريق منزل مجاور لمصنع بويات الإسكندرية -
القبض على عاطلين بحيازتهما كابلات ضغط عالي مسروقة بأسوان -
بالصور - محافظ بورسعيد يتفقد "بورفؤاد" ويوجه بالعناية بالمسطحات الخضراء -
وزير الأوقاف يوضح حقيقة غلق دور تحفيظ القرآن الكريم -
الكرملين: المسلحون الروس في "داعش" مجرمون ويجري القضاء عليهم -
الأخبار - موجز لأهم وأخر الأخبار مع إيناس أنور - الخميس 26 - 10 - 2017 -
مقتل وإصابة 7 بينهم نائب برلماني في انفجار بالعاصمة الأوكرانية -
القضاء التونسي يحقق مع شقيق منفذ اعتداء مرسيليا -
موانئ بورسعيد تستقبل سفينتين على متنهما 6000 طن صودا و5800 طن ملح -
القبض على مسجل خطر بحيازته 82 تذكرة "هيروين" في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

خلال حفل توقيع كتابه.. الأمير أباظة: مذكرات سعدالدين وهبة تأخرت 20 عامًا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

خلال حفل توقيع كتابه.. الأمير أباظة: مذكرات سعدالدين وهبة تأخرت 20 عامًا

09:47 م الأحد 17 سبتمبر 2017

  • عرض 21 صورة

    bec235743c.jpg

  • عرض 21 صورة

    de98b81c2b.jpg

  • عرض 21 صورة

    2384130883.jpg

  • عرض 21 صورة

    91025aefa0.jpg

  • عرض 21 صورة

    4ffdd6065e.jpg

  • عرض 21 صورة

    0385f9cc52.jpg

  • عرض 21 صورة

    dc80f83dd5.jpg

  • عرض 21 صورة

    2017_9_17_21_45_53_487.jpg

  • عرض 21 صورة

    b426711b1d.jpg

  • عرض 21 صورة

    ac4b4760cf.jpg

  • عرض 21 صورة

    c177b07d95.jpg

  • عرض 21 صورة

    202f80b087.jpg

  • عرض 21 صورة

    eacfedeb4c.jpg

  • عرض 21 صورة

    f28fea8475.jpg

  • عرض 21 صورة

    d5bcb9dce1.jpg

  • عرض 21 صورة

    586d1f8506.jpg

  • عرض 21 صورة

    9ab37bdcc4.jpg

  • عرض 21 صورة

    2017_9_17_21_46_53_549.jpg

  • عرض 21 صورة

    b1903e40ac.jpg

  • عرض 21 صورة

    525c19d50d.jpg

  • عرض 21 صورة

    2719445603.jpg

إعادة الألبوم

التعليم العالي: معهد إعداد القادة بحلوان يلعب دورًا هامًا في تنمية شباب الجامعات

الألبوم التالى

التعليم العالي: معهد إعداد القادة بحلوان يلعب دورًا هامًا في تنمية

كتبت- نسمة فرج:

قال الأمير أباظة كاتب مذكرات الكاتب الراحل سعد الدين وهبة، إن الكتاب تأخر صدوره 20 عامًا، لافتًا إلى أن المذكرات تحكي عن 50 عامًا من حياة الثقافية والسياسية وليست حياة سعد الدين وهبة فقط.

وأضاف أباظة، في كلمته بحفل توقيع ومناقشة كتاب "أيام من حياتي: سعد الدين وهبة" بالمجلس الأعلى للثقافة اليوم الأحد، أن رغم تأخر صدوره 20 عامًا إلا أنه هذا التوقيت مناسب وخاصة وأنه شامل ما كتبه سعد الدين وهبة من مذكرات ووثائق له.

وأشار إلى أنه سبق وأن أصدر 7 كتب سابقة عن الكاتب المسرحي سعد الدين وهبة ومنه كتاب عقب وفاته بأربعين يومًا.
وحضر حفل التوقيع الدكتور حاتم ربيع، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ومحمد عبد الحافظ ناصف، رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان، والدكتور فوزي فهمي، والفنانة سميحة أيوب، والفنانة سميرة عبد العزيز.

وجاء في أجواء الكتاب: "كتب سعد الدين وهبة مذكراته على مراحل متباعدة وفترات متباينة معظمها لم ينشر ولم يكتبه كتلة واحدة بسبب مشاغله الكثيرة خاصة في سنواته الأخيرة، إلا أن القدر لم يمهله ليقوم بتجميعها، حيث رحل عن دنيانا في ١١ نوفمبر ١٩٩٧. أما لماذا الآن؟ فلأن مصر اليوم في أمس الحاجة إلى أن تقرأ تاريخها الحديث لكى تستطلع معالم الغد، لأن مانمر به الآن من مفترق طرق، كان في أشد الحاجة إلى كاتب موسوعى مثل سعد الدين وهبة، الرجل الذي ترك آثارا خالدة لن يمحوها الزمان".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ​فوزي فهمي: الراحل سعدالدين وهبة كان مناضلاً في مسرحياته وأعماله

    أخبار

  • ​أمين الأعلى للثقافة: سعد الدين وهبة شخصية هامة وثرية للمسرح العربي

    أخبار

  • "الأعلى للثقافة" يكرم الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة

    أخبار

  • مناقشة "أيام من حياتي" بالمجلس الأعلى للثقافة اليوم

    أخبار

إعلان

6e7cc10c45.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
طالب انتحل صفة أنثى لسرقة صاحب محل بمصر الجديدة.. والشرطة تضبطه

طالب انتحل صفة أنثى لسرقة صاحب محل بمصر الجديدة.. والشرطة تضبطه

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي