خلال حفل توقيع كتابه.. الأمير أباظة: مذكرات سعدالدين وهبة تأخرت 20 عامًا

كتبت- نسمة فرج:

قال الأمير أباظة كاتب مذكرات الكاتب الراحل سعد الدين وهبة، إن الكتاب تأخر صدوره 20 عامًا، لافتًا إلى أن المذكرات تحكي عن 50 عامًا من حياة مصر الثقافية والسياسية وليست حياة سعد الدين وهبة فقط.

وأضاف أباظة، في كلمته بحفل توقيع ومناقشة كتاب "أيام من حياتي: سعد الدين وهبة" بالمجلس الأعلى للثقافة اليوم الأحد، أن رغم تأخر صدوره 20 عامًا إلا أنه هذا التوقيت مناسب وخاصة وأنه شامل ما كتبه سعد الدين وهبة من مذكرات ووثائق له.

وأشار إلى أنه سبق وأن أصدر 7 كتب سابقة عن الكاتب المسرحي سعد الدين وهبة ومنه كتاب عقب وفاته بأربعين يومًا.

وحضر حفل التوقيع الدكتور حاتم ربيع، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ومحمد عبد الحافظ ناصف، رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان، والدكتور فوزي فهمي، والفنانة سميحة أيوب، والفنانة سميرة عبد العزيز.

وجاء في أجواء الكتاب: "كتب سعد الدين وهبة مذكراته على مراحل متباعدة وفترات متباينة معظمها لم ينشر ولم يكتبه كتلة واحدة بسبب مشاغله الكثيرة خاصة في سنواته الأخيرة، إلا أن القدر لم يمهله ليقوم بتجميعها، حيث رحل عن دنيانا في ١١ نوفمبر ١٩٩٧. أما لماذا الآن؟ فلأن مصر اليوم في أمس الحاجة إلى أن تقرأ تاريخها الحديث لكى تستطلع معالم الغد، لأن مانمر به الآن من مفترق طرق، كان في أشد الحاجة إلى كاتب موسوعى مثل سعد الدين وهبة، الرجل الذي ترك آثارا خالدة لن يمحوها الزمان".