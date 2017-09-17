​فوزي فهمي: الراحل سعدالدين وهبة كان مناضلاً في مسرحياته وأعماله

كتبت- نسمة فرج:

تصوير- محمود أبو ديبة:

قال الدكتور فوزي فهمي، الناقد المسرحي، إن كتاب "أيام من حياتي" للكاتب الراحل سعد الدين وهبة يشكل أهمية كبيرة ويفصح عن كيان وشخصية مهمة في حياتنا المسرحية والسينمائية والأدبية.

وأضاف فهمي، في كلمته بحفل توقيع ومناقشة كتاب "أيام من حياتي: سعد الدين وهبة" بالمجلس الأعلى للثقافة اليوم الأحد: "وهبة كان منضالًا حتى آخر يوم في حياته، وهذا النضال ظهر في مسرحياته وأعماله الفنية".

ولفت فهمي، إلى أنه ربطته علاقة قوية بالراحل منذ زمن بعيد، مضيفًا: "فهو شخص له سلوكه وفهم خاص وكان لديه حُكمه الخاص على الأشياء".

وتابع: "أرجو أن يصبح هذا الكتاب من نماذج الحركة الفنية والثقافية، وأوجه الشكر لسيدة المسرح العربي سميحة أيوب على ما قدمته لنا طوال علاقتى بزوجها الراحل وعلى حفاوتها وعلى مشاعرها الفياضة".

وحضر حفل التوقيع الدكتور حاتم ربيع، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ومحمد عبد الحافظ ناصف، رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان، والدكتور فوزي فهمي، والفنانة سميحة أيوب، والفنانة سميرة عبد العزيز.

وجاء في أجواء الكتاب: "كتب سعد الدين وهبة مذكراته على مراحل متباعدة وفترات متباينة معظمها لم ينشر ولم يكتبه كتلة واحدة بسبب مشاغله الكثيرة خاصة في سنواته الأخيرة، إلا أن القدر لم يمهله ليقوم بتجميعها، حيث رحل عن دنيانا في ١١ نوفمبر ١٩٩٧. أما لماذا الآن؟ فلأن مصر اليوم في أمس الحاجة إلى أن تقرأ تاريخها الحديث لكى تستطلع معالم الغد، لأن مانمر به الآن من مفترق طرق، كان في أشد الحاجة إلى كاتب موسوعى مثل سعد الدين وهبة، الرجل الذي ترك آثارا خالدة لن يمحوها الزمان".