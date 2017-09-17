أرنولد شوارزينجر آمن بموهبته.. معلومات لا تعرفها عن «بيج رامي» بطل كمال الأجسام

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حصل المصري رامى السبيعى بطل كمال الأجسام، والملقب بـ"big ramy"، على المركز الثانى ببطولة مستر أولمبيا، صباح اليوم الأحد، بعد أن تجاوز التصفيات النهائية وترشح للمراكز الثلاثة الأولى أمس.

وينظم تلك البطولة العالمية الاتحاد الدولى لكمال الأجسام، ويعد الفوز بهذه البطولة أرفع الأوسمة فى كمال الأجسام للمحترفين.

ويعد حصول «رامى» على المركز الثانى هو أكبر إنجاز حققه بطل مصري فى تاريخ هذه الرياضة على وجه العموم.

​رامي السبيعي سبق وأن شارك فى مستر أوليمبيا للمحترفين أعوام 2013 و 2014 و 2015 وأحرز عددا من أهم ألقاب بطولات المحترفين خلال السنوات العديدة منها مسابقة أرنولد كلاسيك و مسابقة نيويورك برو.

سبق وأن توج «بيج رامي» بطلا لبطولة أرنولد كلاسيك، التى استضافتها مدينة ريو دى جانيرو البرازيلية بحضور الممثل الأميركى الشهير أرنولد شوارزينجرعلى جائزة مالية بلغت 130 ألف دولار، بالإضافة إلى سيارة "هامر"، ويعد السبيعى أول عربى ومصرى يفوز بجائزة "أرنولد".

استطاع البطل المصري رامي السبيعي أن يفوز بالمركز الثاني، في بطولة "مستر أوليمبيا" لكمال الأجسام للوزن المفتوح، وذلك بعد خسارته أمام الأمريكي "فيل هيث" صاحب لقب بطولة العالم لـ 6 مرات.

سجل رامي أول ظهور له على مسرح ''مستر أوليمبيا للهواة'' عام 2012 وكان وزنه 286 رطلا، وحقق المركز الأول، كما فاز ببطولة ''New York Pro'' عام 2013.

وكان قد حصل لاعب كمال الأجسام على المركز السابع فى بطولة مستر أولمبيا 2014، متفوقًا على النجم الأمريكى فيكتور مارتينيز الذى حل ثامنًا، كما حضد المركز الخامس في البطولة عام 2015، وحقق المركز الرابع العام الماضي قبل أن يحقق انجازا كبيرًا العام الحالي بحصد المركز الثاني.

وترصد «التحرير» في السطور التالية أبرز المعلومات عن البطل العالمي ابن قرية بلطيم:

1- ولد بمركز بلطيم في كفر الشيخ، وكان أصغرأشقاؤه حيث كان ترتيبه العاشر في أسرته بين 11 اخا واختا، وتخرج من معهد خدمة اجتماعية وكانت هويته منذ الصغر رياضة كمال الأجسام.

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2- بعد تخرجه من المعهد بحث وعمل في مهنة صيد الأسماك وسافر إلى الكويت للعمل فيها.

3- أمنت عليه دولة الكويت ووفرت له الرعاية العناية وأمنو بموهبته في كمال الأجسام لذلك وفره له التدريب في نادي أكسجين ومن هناك بدأ مشوارة في التألق رياضة كمال الأجسام.

4- لُقب بـ»بيج رامى لضخامة عضلاته، ولكن الإمكانيات لم تسمح له بتحقيق أحلامه، في مصر فاتجه إلى الكويت، وعمل هناك مدربًا فى أحد الأندية، ولكن إمكانياته العالية أبهرت رئيس النادى فقرر أن يضمه للاعبى الفريق.

5- عرض عليه الجنسية الكويتية والقطرية لكنه رفضها ولعب في البطولات الرسيمة بأسم مصر رغم عند الإهتمام به وعدم تلقيه دعم مادي وشارك فى بطولات كمال الأجسام في البداية سواء على مستوى الهواة أو على المحترفين من خلال تمثيل نادى "أوكسجين" وهو النادي الكويتي الذي بدأ منه وهناك وفر له كل الإمكانيات حتي يصل لأفضل فورمة لكنه قال فى النهاية أنه مصرى وطبيعى أن يشارك فى كل البطولات باسم مصر.

6- صنف ضمن أفضل 10 لاعبين في تاريخ رياضة كمال الأجسام، وايضا الأثقل وزنا في تاريخ مسابقة مستر أوليمبيا للمحترفين.

7- تعاون هذا العام مع خبير عالمي للتغذية «كريس أسيتو» وطوره كثيرا حتى ظهر بفورمة أفضل من العام الماضي

8- تحدث عنه النجم العالمى أرنولد شوارزينجر، وهو أحد أبرز الأسماء التاريخية للعبة، فقال إن نجوميته ستصل إلى العالمية فى المستقبل القريب.