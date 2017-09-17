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كروس يغيب عن بريمن 8 أسابيع فى الدوري الألمانى

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كروس يغيب عن بريمن 8 أسابيع فى الدوري الألمانى كروس يغيب عن بريمن 8 أسابيع فى الدوري الألمانى

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سيفتقد فريق فيردر بريمن، المتعثر ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، خدمات مهاجمه ماكس كروس لنحو ثمانية أسابيع، عقب الجراحة التي خضع لها اليوم الأحد، إثر إصابته بكسر في الترقوة خلال خسارة الفريق 1 / 2 أمام ضيفه شالكه أمس السبت.

وصرح فرانك باومان، الرئيس التنفيذي لفيردر بريمن ،في بيان "سيظل ماكس كروس في المستشفى لعدة أيام، ثم سيبدأ تدريباته التأهيلية في بريمن".

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وتعرض كروس للإصابة في مطلع المباراة، ليتم استبداله في الدقيقةالـ19 ويحتل بريمن المركز السابع عشر (قبل الأخير) في ترتيب المسابقة، حيث حصد نقطة وحيدة خلال أربعة لقاءات. ويحل بريمن ضيفا على فولفسبورج بعد غد الثلاثاء في المرحلة الخامسة للبطولة.

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التحرير

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