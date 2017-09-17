وزير الطيران يبحث مع سفير جيبوتي تعزيز العلاقات الثنائية

كتب- طه عبيد:

بحث شريف فتحي وزير الطيران المدني مع محمد ظهر حرسي سفير دولة جيبوتى بالقاهرة العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن اللقاء ناقش الإتفاقية الثنائية بين البلدين فى مجال النقل الجوي، لافتًا إلى أنه بحث أيضًا سبل التعاون بين شركة "إير جيبوتي الناشئة"، وشركة مصر للطيران، وكذلك سلطة الطيران المدني المصري، هذا بالإضافة إلى دراسة تسيير خط جوي مباشر يربط بين العاصمة جيبوتي والقاهرة.

ومن جانبه أعرب محمد حرسي عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدًا أن بلاده تطلع لتعزيز التعاون مع مصر في مختلف مجالات وأنشطة الطيران المدني، والاستفادة من الخبرة المصرية في هذا المجال.