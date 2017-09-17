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وزير الطيران يبحث مع سفير جيبوتي تعزيز العلاقات الثنائية

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مصراوي Masrawy

وزير الطيران يبحث مع سفير جيبوتي تعزيز العلاقات الثنائية

09:23 م الأحد 17 سبتمبر 2017

وزير الطيران يبحث مع سفير جيبوتي تعزيز العلاقات الثنائية

وزير الطيران يبحث مع سفير جيبوتي تعزيز العلاقات ال

كتب- طه عبيد:

بحث شريف فتحي وزير الطيران المدني مع محمد ظهر حرسي سفير دولة جيبوتى بالقاهرة العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن اللقاء ناقش الإتفاقية الثنائية بين البلدين فى مجال النقل الجوي، لافتًا إلى أنه بحث أيضًا سبل التعاون بين شركة "إير جيبوتي الناشئة"، وشركة للطيران، وكذلك سلطة الطيران المدني المصري، هذا بالإضافة إلى دراسة تسيير خط جوي مباشر يربط بين العاصمة جيبوتي والقاهرة.

ومن جانبه أعرب محمد حرسي عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدًا أن بلاده تطلع لتعزيز التعاون مع مصر في مختلف مجالات وأنشطة الطيران المدني، والاستفادة من الخبرة المصرية في هذا المجال.

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