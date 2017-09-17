الشيخ عبد الله آل ثاني يدعو أعيان قطر لحل أزمة قطع العلاقات

القاهرة – (مصراوي)

دعا الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، في بيان اليوم الأحد، إلى اجتماع "عقلاء وحكماء أسرته وأعيان الشعب القطري" لمناقشة أزمة قطع أربع دول عربية مع قطر، منذ أكثر من 100 يوم.

وقال آل ثاني في بيان نشره على صفحته على تويتر إن "الوضع يمضي إلى الأسوأ وأن حد التحريض المباشر على استقرار الخليج العربي والتدخل في شئون الأخرين يدفع إلى "نفق مغامرة" وصلت إليه دول أخرى انتهت إلى الفوضى والخراب."

وتابع "نظرًا إلى ما آلت إليه الأوضاع، أدعو الحكماء والعقلاء من أبناء الأسرة الكرام، وأعيان الشعب القطري إلى اجتماع أخوي وعائلي ووطني، نتباحث فيه حول كل ما يخص الأزمة، وما نستطيع عمله لنعيد الأمور إلى نصابها ولتقوية اللُحمة الخليجية".

وتابع آل ثاني،أن ما دفعه لهذه الدعوة هو "ماشهده من ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، من حرص على سلامة قطر وأهلها. كما أن واجبنا ومسؤوليتنا عدن الصمت والسكون في هذه الأزمة".

تأتي دعوة آل ثاني في يتواجد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد في الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد زيارة تركيا وألمانيا وفرنسا في أول جولة خارجية يقوم بها زعيم قطر منذ قطع السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع بلاده.

وقطعت دول الدول الأربع العلاقات مع قطر في يونيو الماضي بعد اتهامهم للدوحة بدعم الإرهاب والتقارب مع إيران والعمل على تقويض استقرار المنطقة والتدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى.