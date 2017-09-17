أخبار عاجلة

الدفاع المدني يحاول السيطرة على حريق منزل مجاور لمصنع بويات الإسكندرية -
القبض على عاطلين بحيازتهما كابلات ضغط عالي مسروقة بأسوان -
بالصور - محافظ بورسعيد يتفقد "بورفؤاد" ويوجه بالعناية بالمسطحات الخضراء -
وزير الأوقاف يوضح حقيقة غلق دور تحفيظ القرآن الكريم -
الكرملين: المسلحون الروس في "داعش" مجرمون ويجري القضاء عليهم -
الأخبار - موجز لأهم وأخر الأخبار مع إيناس أنور - الخميس 26 - 10 - 2017 -
مقتل وإصابة 7 بينهم نائب برلماني في انفجار بالعاصمة الأوكرانية -
القضاء التونسي يحقق مع شقيق منفذ اعتداء مرسيليا -
موانئ بورسعيد تستقبل سفينتين على متنهما 6000 طن صودا و5800 طن ملح -
القبض على مسجل خطر بحيازته 82 تذكرة "هيروين" في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الشيخ عبد الله آل ثاني يدعو أعيان قطر لحل أزمة قطع العلاقات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الشيخ عبد الله آل ثاني يدعو أعيان قطر لحل أزمة قطع العلاقات

09:29 م الأحد 17 سبتمبر 2017

الشيخ عبد الله آل ثاني يدعو أعيان قطر لحل أزمة قطع العلاقات

الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني

القاهرة – (مصراوي)

دعا الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، في بيان اليوم الأحد، إلى اجتماع "عقلاء وحكماء أسرته وأعيان الشعب القطري" لمناقشة أزمة قطع أربع دول عربية مع قطر، منذ أكثر من 100 يوم.

وقال آل ثاني في بيان نشره على صفحته على تويتر إن "الوضع يمضي إلى الأسوأ وأن حد التحريض المباشر على استقرار الخليج العربي والتدخل في شئون الأخرين يدفع إلى "نفق مغامرة" وصلت إليه دول أخرى انتهت إلى الفوضى والخراب."

وتابع "نظرًا إلى ما آلت إليه الأوضاع، أدعو الحكماء والعقلاء من أبناء الأسرة الكرام، وأعيان الشعب القطري إلى اجتماع أخوي وعائلي ووطني، نتباحث فيه حول كل ما يخص الأزمة، وما نستطيع عمله لنعيد الأمور إلى نصابها ولتقوية اللُحمة الخليجية".

وتابع آل ثاني،أن ما دفعه لهذه الدعوة هو "ماشهده من ملك سلمان بن عبد العزيز، من حرص على سلامة قطر وأهلها. كما أن واجبنا ومسؤوليتنا عدن الصمت والسكون في هذه الأزمة".

تأتي دعوة آل ثاني في يتواجد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد في الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد زيارة تركيا وألمانيا وفرنسا في أول جولة خارجية يقوم بها زعيم قطر منذ قطع السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع بلاده.

وقطعت دول الدول الأربع العلاقات مع قطر في يونيو الماضي بعد اتهامهم للدوحة بدعم الإرهاب والتقارب مع إيران والعمل على تقويض استقرار المنطقة والتدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى.

unnamed

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • قطر تشتري 24 طائرة مقاتلة بريطانية من طراز "تايفون"

    أخبار

  • صحف الخليج: نظام تميم فقد شرعيته و"الإرهاب الشريف" يحكم عقيدة قطر

    أخبار

  • وفاة المهندس الألماني ألبرت شبير الابن عن عمر 83 عاما

    أخبار

  • صحف الخليج: النظام القطري "تلميذ بطيء الفهم والاستيعاب"

    أخبار

إعلان

45785916c0.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

سفير السعودية: فخورا بمصافحة الجنود الذين دافعوا عن مصر (فيديو)

سفير السعودية: فخورا بمصافحة الجنود الذين دافعوا عن مصر (فيديو)

السعودية تدرج كيانين و11 شخصا في اليمن على قائمة الإرهاب

السعودية تدرج كيانين و11 شخصا في اليمن على قائمة الإرهاب