أخبار عاجلة

الدفاع المدني يحاول السيطرة على حريق منزل مجاور لمصنع بويات الإسكندرية -
القبض على عاطلين بحيازتهما كابلات ضغط عالي مسروقة بأسوان -
بالصور - محافظ بورسعيد يتفقد "بورفؤاد" ويوجه بالعناية بالمسطحات الخضراء -
وزير الأوقاف يوضح حقيقة غلق دور تحفيظ القرآن الكريم -
الكرملين: المسلحون الروس في "داعش" مجرمون ويجري القضاء عليهم -
الأخبار - موجز لأهم وأخر الأخبار مع إيناس أنور - الخميس 26 - 10 - 2017 -
مقتل وإصابة 7 بينهم نائب برلماني في انفجار بالعاصمة الأوكرانية -
القضاء التونسي يحقق مع شقيق منفذ اعتداء مرسيليا -
موانئ بورسعيد تستقبل سفينتين على متنهما 6000 طن صودا و5800 طن ملح -
القبض على مسجل خطر بحيازته 82 تذكرة "هيروين" في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

الجندي: تصوير العلاقة الزوجية الحميمة يهدد الأمن الأسري (فيديو)

Google+ Print
الجندي: تصوير العلاقة الزوجية الحميمة يهدد الأمن الأسري (فيديو) الجندي: تصوير العلاقة الزوجية الحميمة يهدد الأمن الأسري (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الداعية الإسلامي خالد الجندي، إنه يجب مراعاة الكرامة الإنسانية بين الزوجين، وذلك خلال تعليقه على تصوير العلاقة الخاصة بين الزوجين أثناء عملية الجماع.

وأضاف الجندي، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "" :"أي شخص عاقل يعلم أن هناك هكر يخترق أي جهاز كمبيوتر أو موبايل، يعني أي شخص يقدر يدخل على تليفونك وهو قاعد قدامك، كل ما الجهاز إمكانياته بتبقى عاليه بتزيد إمكانية استخدامه كجهاز تجسس".

وتابع، "الحديث عن تصوير العلاقة بين الزوجين للاستمتاع فيما بينهما بعد ذلك خالي من أى علم وكلام فى منتهى الخطورة، اقرءوا في صفحات الحوادث، عن الجرائم التي ترتكب بسبب تصوير مثل تلك العلاقات".

شاهد أيضا

وأكد الداعية أن هذا الفعل يعتبر تهديد للأمان الزوجي، مناشدًا الفتيات بعدم وضع صور شخصية على الفيس بوك، :"بنصح كل واحدة عندها ذرة عقل متحطش صورها على الفيس بوك أو الوتس، لأننا فى مجتمع يحتاج لتنظيم".

واستكمل:"المسكين بيبقى قاعد في الحمام وميعرفش أنه بيتصور صور وصورة، ده الواقع ولازم المشايخ اللي بيفتوا يبقى عارفين وصلنا لأيه، لازم ننبه الناس التطور وصل بينا لفين".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا

8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا

8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك "

8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك "

8 الصبح - ليلى عمر " موفدة dmc " ... الرئيس السيسي يختتم زيارته لفرنسا اليوم

8 الصبح - ليلى عمر " موفدة dmc " ... الرئيس السيسي يختتم زيارته لفرنسا اليوم