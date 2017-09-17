الجندي: تصوير العلاقة الزوجية الحميمة يهدد الأمن الأسري (فيديو)

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قال الداعية الإسلامي خالد الجندي، إنه يجب مراعاة الكرامة الإنسانية بين الزوجين، وذلك خلال تعليقه على تصوير العلاقة الخاصة بين الزوجين أثناء عملية الجماع.

وأضاف الجندي، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc" :"أي شخص عاقل يعلم أن هناك هكر يخترق أي جهاز كمبيوتر أو موبايل، يعني أي شخص يقدر يدخل على تليفونك وهو قاعد قدامك، كل ما الجهاز إمكانياته بتبقى عاليه بتزيد إمكانية استخدامه كجهاز تجسس".

وتابع، "الحديث عن تصوير العلاقة بين الزوجين للاستمتاع فيما بينهما بعد ذلك خالي من أى علم وكلام فى منتهى الخطورة، اقرءوا في صفحات الحوادث، عن الجرائم التي ترتكب بسبب تصوير مثل تلك العلاقات".

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وأكد الداعية أن هذا الفعل يعتبر تهديد للأمان الزوجي، مناشدًا الفتيات بعدم وضع صور شخصية على الفيس بوك، :"بنصح كل واحدة عندها ذرة عقل متحطش صورها على الفيس بوك أو الوتس، لأننا فى مجتمع يحتاج لتنظيم".

واستكمل:"المسكين بيبقى قاعد في الحمام وميعرفش أنه بيتصور صور وصورة، ده الواقع ولازم المشايخ اللي بيفتوا يبقى عارفين وصلنا لأيه، لازم ننبه الناس التطور وصل بينا لفين".