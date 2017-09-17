موسى عن ترشح الخطيب لرئاسة الأهلي: سيحرك المياة الراكدة (فيديو)

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن ترشيح محمود الخطيب لرئاسة النادي الأهلي سيحرك المياة الراكدة في النادي الأهلي.

وأضاف موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، "محمود الخطيب أيقونة الكرة المصرية، فهو اللاعب والإداري، فلا أحد يستطيع التحدث عن محمود الخطيب إلا بكل خير".

وتابع، "الخطيب مصدر السعادة على مصر وجماهير الكرة المصرية، فهو الوحيد في مصر الذي حصل على الكرة الذهبية في الثمانينيات"، مؤكدًا أن الخطيب يستحق مساندة كبيرة من الجميعة العمومية في النادي الأهلي.