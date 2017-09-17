أخبار عاجلة

الدفاع المدني يحاول السيطرة على حريق منزل مجاور لمصنع بويات الإسكندرية -
القبض على عاطلين بحيازتهما كابلات ضغط عالي مسروقة بأسوان -
بالصور - محافظ بورسعيد يتفقد "بورفؤاد" ويوجه بالعناية بالمسطحات الخضراء -
وزير الأوقاف يوضح حقيقة غلق دور تحفيظ القرآن الكريم -
الكرملين: المسلحون الروس في "داعش" مجرمون ويجري القضاء عليهم -
الأخبار - موجز لأهم وأخر الأخبار مع إيناس أنور - الخميس 26 - 10 - 2017 -
مقتل وإصابة 7 بينهم نائب برلماني في انفجار بالعاصمة الأوكرانية -
القضاء التونسي يحقق مع شقيق منفذ اعتداء مرسيليا -
موانئ بورسعيد تستقبل سفينتين على متنهما 6000 طن صودا و5800 طن ملح -
القبض على مسجل خطر بحيازته 82 تذكرة "هيروين" في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

موسى عن ترشح الخطيب لرئاسة الأهلي: سيحرك المياة الراكدة (فيديو)

Google+ Print
موسى عن ترشح الخطيب لرئاسة الأهلي: سيحرك المياة الراكدة (فيديو) موسى عن ترشح الخطيب لرئاسة الأهلي: سيحرك المياة الراكدة (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الإعلامي أحمد موسى، إن ترشيح محمود الخطيب لرئاسة النادي الأهلي سيحرك المياة الراكدة في النادي الأهلي.

وأضاف موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، "محمود الخطيب أيقونة الكرة المصرية، فهو اللاعب والإداري، فلا أحد يستطيع التحدث عن محمود الخطيب إلا بكل خير".

وتابع، "الخطيب مصدر السعادة على وجماهير الكرة المصرية، فهو الوحيد في مصر الذي حصل على الكرة الذهبية في الثمانينيات"، مؤكدًا أن الخطيب يستحق مساندة كبيرة من الجميعة العمومية في النادي الأهلي.

شاهد أيضا

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
طالب انتحل صفة أنثى لسرقة صاحب محل بمصر الجديدة.. والشرطة تضبطه

طالب انتحل صفة أنثى لسرقة صاحب محل بمصر الجديدة.. والشرطة تضبطه

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي