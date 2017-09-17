عكاشة يحذر من عملية إرهابية للإخوان بعد إدانة مرسي بالتخابر (فيديو)

التحرير

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حذرالعميد خالد عكاشة، الخبير الأمني، من ردة فعل إرهابية على حكم إدانة الرئيس المعزول محمد مرسي، في قضية التخابر مع قطر، متوقعًا وقوع عملية إرهابية كبيرة كرد فعل لهذا الحكم.

وأضاف عكاشة، خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الأحد: "ستقوم التنظيمات الإرهابية بعملية إرهابية وسيكون لها صدى واسع وستحصد أرواح كثيرة، سيقوم بها التنظيمات التابعة لتنظيم الإخوان على وجه الخصوص".

وتابع، "اعتدنا على مثل هذا السيناريو من جماعة الإخوان التي تقوم بمحاولة إرهابية لترميم نفسي لعناصرها وتجعل الفاتورة باهظة على النظام المصري الذي أيد الحكم على مرسي بقوة".