أخبار عاجلة

الدفاع المدني يحاول السيطرة على حريق منزل مجاور لمصنع بويات الإسكندرية -
القبض على عاطلين بحيازتهما كابلات ضغط عالي مسروقة بأسوان -
بالصور - محافظ بورسعيد يتفقد "بورفؤاد" ويوجه بالعناية بالمسطحات الخضراء -
وزير الأوقاف يوضح حقيقة غلق دور تحفيظ القرآن الكريم -
الكرملين: المسلحون الروس في "داعش" مجرمون ويجري القضاء عليهم -
الأخبار - موجز لأهم وأخر الأخبار مع إيناس أنور - الخميس 26 - 10 - 2017 -
مقتل وإصابة 7 بينهم نائب برلماني في انفجار بالعاصمة الأوكرانية -
القضاء التونسي يحقق مع شقيق منفذ اعتداء مرسيليا -
موانئ بورسعيد تستقبل سفينتين على متنهما 6000 طن صودا و5800 طن ملح -
القبض على مسجل خطر بحيازته 82 تذكرة "هيروين" في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

"فتح": محاولة إسرائيل الحصول على عضوية مجلس الأمن "هرج سياسي"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"فتح": محاولة إسرائيل الحصول على عضوية مجلس الأمن "هرج سياسي"

09:15 م الأحد 17 سبتمبر 2017

أسامة القواسمي

رام الله - (أ ش أ):
قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، محاولات إسرائيل الحصول على عضوية مجلس الأمن، مدعومة من بعض الدول الغربية، " فضيحة سياسية لها ولكل من يحاول دعمها من الغرب، وهم قلة" ،مشيرة إلى أن ذلك بمثابة "هرج سياسي لن يحدث مطلقا".

وقال المتحدث باسم الحركة، عضو مجلسها الثوري، أسامة القواسمي، في تصريح صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم الأحد، إنه لا يُعقل وليس من المنطق أو الطبيعي أن تطلب دولة الاحتلال الإسرائيلية عضوية مجلس الأمن المسؤول بالدرجة الأولى عن إنفاذ القانون الدولي وحمايته، وحماية السلم الأهلي العالمي وحقوق الإنسان، خاصة أن اسرائيل تنتهك القانون الدولي ولا تعيره وزنا ولا أهمية، ولا تُطبق قرارات مجلس الأمن الساعية لعضويته، وهي ممعنة في خرق وامتهان حقوق شعبنا الإنسانية والسياسية والقانونية، ابتداء من الاحتلال المستمر منذ عقود وصولا إلى سرقة الأراضي وبناء المستعمرات الاستيطانية.

وهدم البيوت وبناء جدار الضم والتوسع والفصل العنصري، واعتقال الأطفال بما يتنافى مع القوانين والأعراف الدولية، وتجاهر يوميا بعدم احترامها للشرعية الدولية والقرارات الأممية ".

وطالب القواسمي الدول التي تدعم إسرائيل، بالتوقف عن ذلك، فهم بهذا التصرف الغريب يعطونها ضوءا أخضر للاستمرار في احتلالها واضطهادها للشعب الفلسطيني"، مؤكدا أن إسرائيل "لن تحصل على تلك العضوية، لإيمان الأغلبية الساحقة من دول العالم بحقيقة دولة الاحتلال الإسرائيلية".

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير القدس: إسرائيل تعتزم تدشين أنفاق لتهويد القدس ومحيطها

    أخبار

  • .."تحرير فلسطين": خطوة "حماس" يجب أن يقابلها رد من "فتح"

    أخبار

  • مستوطنون يهود يقتحمون الأقصى وسط حراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي

    أخبار

  • بجهود مصرية.. حماس تستجيب لمطلب حركة فتح بحل لجنتها الإدارية في غزة

    أخبار

إعلان

07fde8f42a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

عودة حركة المترو بعد سقوط شجرة على الشبكة الكهربائية بـ"عزبة النخل"

عودة حركة المترو بعد سقوط شجرة على الشبكة الكهربائية بـ"عزبة النخل"

بالفيديو- سيدات غير محجبات بإعلان مشروع نيوم السعودي

بالفيديو- سيدات غير محجبات بإعلان مشروع نيوم السعودي

بالفيديو- مراسم استقبال رسمية وعسكرية للسيسي بقصر الإنفاليد بباريس

بالفيديو- مراسم استقبال رسمية وعسكرية للسيسي بقصر الإنفاليد بباريس