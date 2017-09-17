مصرع 3 أشخاص في مخيم مسلمي الروهينجا للاجئين ببنجلاديش
مصرع 3 أشخاص في مخيم مسلمي الروهينجا للاجئين ببنجلاديش
09:11 م الأحد 17 سبتمبر 2017
ارشيفية
بنجلاديش - (أ ش أ):
لقيت امرأة وطفلان مصرعهما في تدافع للحصول على المساعدات غير الرسمية بالقرب من مخيم اللاجئين من مسلمي الروهينجا في بنجلاديش.
ونقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية عن فريق التنسيق بين القطاعات في بنجلاديش قوله إن الثلاثة توفوا، أول أمس الجمعة، تزامنا مع إلقاء الإمدادات من شاحنات الإغاثة غير الرسمية على الطريق في منطقة بالوخالي بان بازار بالقرب من مخيم كوتوبالونج للاجئين.
وقال روميزا بيجوم أحد لاجئي الروهينجيا "لم أستطع جلب أي شيء ، وقد أعطيت لي ملابسي من قبل شخص هنا ، لقد فقدت كل شيء، ولم يبق شيء في بيتي في ميانمار ، كل شيء قد دُمِر".
من جانبها، اتهمت منظمة العفو الدولية جيش ميانمار بتعمد حرق قرى الروهينجا ذات الأقلية المسلمة بالقرب من الحدود البنجلاديشية في حملة "التطهير العرقي".
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