حبس متهمين زرعا قنابل عسكرية في حديقة ابن عمهما بالقليوبية لتوريطه

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أمرت نيابة طوخ بحبس فران ومزارع 4 أيام على ذمة التحقيق معهما في اتهامهما بزرع 5 قنابل يدوية عسكرية بحديقة موالح مملوكة لأحد أبناء عمومتهما لتوريطه، وذلك على إثر خلافات قديمة بينهم.

تلقى اللواء محمد توفيق مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، بورود بلاغ من المدعو "أحمد. م. ط"، من قرية كفر الفقهاء، بوجود 5 قنابل يدوية جوار حديقة موالح بالقرية.

انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط الحماية المدنية وخبراء المفرقعات إلى موقع البلاغ، وبفحص الحديقة تبين وجود القنابل اليدوية وأنها عسكرية تابعة للقوات المسلحة.

كما دلت التحريات أن المبلغ أحد أبناء عمومة صاحب حديقة الموالح، وأنه وآخر زرعا القنابل لتوريط ابن عمهما، على إثر خلافات سابقة بينهما.

جرى فحص القنابل وتأمينها لحين تسليمها للقوات المسلحة، وضبط المتهمان بزرع القنابل للتحقيق، وأصدرت النيابة قرارها سالف الذكر.​