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محافظ مطروح: تنفيذ مشروع تنمية غرب مصر تحت غطاء شركة مصرية 100%

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مصراوي Masrawy

محافظ مطروح: تنفيذ مشروع تنمية غرب تحت غطاء شركة مصرية 100%

09:05 م الأحد 17 سبتمبر 2017

محافظ مطروح: تنفيذ مشروع تنمية غرب مصر تحت غطاء شركة مصرية 100%

محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد

مرسى مطروح - أ ش أ:

قال محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد، اليوم الأحد، إنه سيتم تنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح ، ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بأن يكون مشروع تنمية غرب مصر تحت غطاء شركة مصرية بنسبة 100%‏، على أن تكون أية استثمارات أجنبية أو مصرية أخرى من خلال التعاون مع الشركة المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع رئيس هيئة التخطيط العمراني الدكتور عاصم الجزار، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية، والمجموعة المشرفة على دراسات المشروع، وعدد من المستشارين وإحدى الشركات السنغافورية التي تقدمت بعرض رؤيتها حول المشاركة بالمشروع وإنشاء مشروعات تنموية وسياحية وصناعية.

وأضاف المحافظ أن المدينة ستكون عالمية وبأعلى معايير الأمان في العالم؛ لتصبح على غرار المدن العالمية على ساحل البحر المتوسط وتكون جاذبة للاستثمارات الإفريقية، بالإضافة لتنفيذها على أحدث طرق التخطيط العالمية.

وكشف المحافظ عن أن القوات المسلحة المصرية صدقت على مساحة 5 آلاف فدان لإقامة مدينة ديزني لاند، موضحًا أنها ستكون مدينة ترفيهية عالمية على غرار ديزني لاند العالمية، وأنها ستجعل من مطروح مقصد عالمي للمصريين والأجانب.

وأكد أبو زيد أنه لا يوجد مطلقا أي تعارض أو تأثير بين ميناء جرجوب وقناة السويس، منوها إلى أنه تم عرض كل دراسات الميناء على رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش والذي أبدى ترحيبه.

وأوضح المحافظ أنه تم عمل دراسات المشروع منذ أكثر من عامين، من قبل كبرى شركات العالم، مشددا على أن التمويل سيكون خارجيًا، وأنه لن يتم السماح للمستثمرين الأجانب بأخذ أية قروض من البنوك المصرية.

فيما عرضت اللجنة الممثلة لإحدى الشركات السنغافورية رؤيتها حول المشاركة في المشروع، موضحة أنها ستعمل على إيجاد استثمارات وستكون الانطلاقة لتشغيل التجارة مع إفريقيا، مع إنشاء مطار دولي لتسهيل الحركة بالمدينة سواء على الصعيد السياحي أو التجاري.

كما أوضحت أن المشروع سيكون بداية لانطلاق وحدات سكنية وتوفير فرص عمل هائلة، منوهة إلى أن أسباب اهتمامها بميناء جرجوب هو أن مصر تعد النقطة الوسطية للعالم بشكل أجمع.​

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