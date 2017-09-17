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وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ محور كوبري كلابشة على النيل في أسوان

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وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ محور كوبري كلابشة على النيل في أسوان وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ محور كوبري كلابشة على النيل في أسوان

التحرير

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تابع  الدكتور هشام عرفات، وزير النقل يرافقه اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، أعمال تنفيذ محور كوبري "كلابشة" على النيل شمال محافظة أسوان الذي يبلغ طوله 23 كم وعرضه 21 متر، وتبلغ تكلفته الإجمالية  642.5 مليون جنيه أما نسبة تنفيذه فبلغت 70%. 

وأشاد «عرفات» بالمجهود المبذول وبالحرص على قياسات الجودة العالية في أعمال تنفيذ المشروع، وطالب الوزير بالانتهاء من الاتجاه القبلي للمحور خلال 6 شهور ليتم تشغيله ذهاب وعودة لحين الإنتهاء من الاتجاه الثاني. 

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وطالب الوزير، كبار المهندسين المتخصصيين في تنفيذ كباري النيل بالشركة المنفذة (النيل العامة للطرق والكباري)، بنقل خبراتهم إلى المهندسين حديثي التخرج وإلى الفنيين بالشركة لكي تتسع قاعدة المهندسين المتخصصيين في تنفيذ كباري النيل كما وجه الوزير مسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري بإطلاق أسماء شهداء أسوان على كباري محور كلابشة.

 وأضاف وزير النقل، أن المشروع يهدف إلى ربط الطريق الصحراوي الغربي بالطريق الصحراوي الشرقي عبر نهر النيل، ويعبر بينهما أيضًا الطريق الزراعي الشرقي والزراعي الغربي، لافتًا إلى أن المشروع يهدف لزيادة المحاور العرضية وربط شرق النيل بغربه في هذه المنطقة ومد شريان رئيسي بالمنطقة الصحراوية الغربية. لافتًا ان الوزارة تنفيذ عدد من مشروعات الكباري الضخمة في الصعيد ستساهم في الربط بين شبكات الطرق كمحاور عرضية، مما يساعد على إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وصناعية وزراعية في مناطق كان يصعب الوصول إليها.

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التحرير

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