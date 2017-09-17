شولتس: ميركل ليست شجاعة ولن أنحني لإردوغان

برلين (دويتشه فيله)

في حوار مع قناة DW الألمانية، انتقد مارتين شولتس -منافس ميركل- المستشارة الألمانية واتهمها بعدم الشجاعة. وقال إنه ليس مستعدا للانحناء أمام إردوغان في قضية اللاجئين، موضحا خطته للتعامل مع قضية اللاجئين.

في حوار تلفزيوني مع قناة دويتشه فيلة DW الألمانية اليوم السبت ( 16 سبتمبر 2017)، انتقد مارتين شولتس -منافس ميركل ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي- المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل واتهمها بانعدام الشجاعة.

وقال شولتس: "مع التطور الرقمي أمسينا نشهد تغيرا يخيف الناس. وها نحن نرى انعدام شجاعة يتسم بها كل من السياسيات والسياسيين حين يقولون للناس إن الغد لن يكون مثل اليوم وإن اليوم ليس مثل الأمس. وهذا أحد أمثلة اتهاماتي لأنغيلا ميركل. فأنغيلا ميركل تدير الحال تحت شعار: بلد نعيش فيه برخاء ونحب العيش فيه. ولكننا نريد العيش في المستقبل برخاء أيضا في بلد نحب العيش فيه. ولذلك يجب أن يتم أن يتم التوضيح للشعب: إلى أين نحن سائرون؟ وما هو اتجاه سير السياسيين؟".

ورأى شولتس أن ميركل لم تساهم بالكثير في التعامل مع تدفق اللاجئين، مضيفا: "(لقد قالت ميركل) إننا سننجح في ذلك. لكن الآخرين هم الذين اضطروا لإنجاز ذلك".

وأوضح أنه يريد التعامل مع مشكلة اللاجئين من خلال التعاون، وذلك من خلال مواجهة "مهربي البشر عبر العمل المشترك في حالة الضرورة مع بلدان أخرى مثل النيجر، وهذا لن يتم إلا تحت مظلة المنظمة الأممية نظرا لضرورة الالتزام بالمعايير القانونية"، مشددا على أن "بعض هذه البلدان ليست قادرة على الالتزام بالمعايير القانونية الدولية".

وحدد شولتس موقفه من الرئيس التركي إردوغان، قائلا: "أنا وبكل تأكيد لست مستعدا للصمت على تقويض الديمقراطية الذي يقوم به السيد إردوغان، فقط من أجل قضية اللاجئين. طريقة تعامل الحكومة (التركية) في الوقت الراهن لا تؤهلها لأن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي. وإذا كانت نتيجة ذلك هي إلغاء اتفاقية اللاجئين فعلينا إنهاء هذه الاتفاقية. وبعد ذلك سنقوم بأنفسنا بالاعتناء باللاجئين. أنا لست مستعدا للانحناء أمام إردوغان. وما ينبغي لأحد أن يقبل بالابتزاز".

يشار إلى أن هذا الحوار مع شولتس يأتي في إطار مقابلات تلفزيونية تجريها القناة الألمانية الدوليةDW (دي دبليو) مع أبرز مرشحي الأحزاب السياسية الألمانية. ومن المقرر أن تجري القناة المقابلة التالية مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في 20 أيلول/ سبتمبر 2017، ومن المقرر أن يحاورها فيها كل من رئيسة تحرير القناة إينيس بول والمذيع في القناة جعفر عبد الكريم.