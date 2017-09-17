لقصور في الصيانة.. إحالة مديري مدرسة وآخرين بالإسكندرية للتحقيق (صور)

الإسكندرية - محمد عامر:

قرر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، تحويل مديري مدرسة قناة المحمودية الابتدائية، ومسؤولي المتابعة والمرحلة للشؤون القانونية، وذلك لوجود قصور في أعمال الصيانة بالمدرسة.

وأعطى المحافظ مهلة ٤٨ ساعة لمديري المدرسة بسرعة الانتهاء من كل أعمال الصيانة بالمدرسة، وفقًا للخطة الموضوعة من قبل التربية والتعليم، وإلا سيتم إيقافهم عن العمل.

جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة لمدرسة قناة المحمودية الابتدائية التابعة لإدارة وسط التعليمية، اليوم الأحد، للتأكد من أعمال التطوير والصيانة التي تمت بالمدرسة استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وكلف المحافظ جمعة ذكري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بإيقاف أي مدير مدرسة مقصر في أعمال الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد على مستوى مدارس المحافظة، وتحويله إلى الشؤون القانونية لتقصيره في أداء عمله.

ووجه المحافظ لجنة المتابعة الميدانية بالمرور على المدارس وإعداد تقارير بمدى استعداداهم لاستقبال العام الدراسي الجديد وذلك قبل يوم الخميس المقبل، مشيرًا إلى أنه سيجري عدد من الجولات بالمدارس خلال الأيام المقبلة.

كما كلف المحافظ وكيل مديرية التربية والتعليم بالتشديد على كل مدير إدارة تعليمية بالاجتماع بجميع مديري المدارس كلاً في إدارته، والتأكيد على الانتهاء من أعمال النجارة والسباكة، وتقليم الأشجار والنظافة بالمدارس، وجميع أعمال الصيانة الشاملة، مشددًا أنه ستتم معاقبة أي مقصر.​