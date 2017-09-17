المغضوب عليهم في الأهلي| 5 لاعبين أثاروا استياء جماهير«القلعة الحمراء» أمام الترجي

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

تعادل فريق الأهلي مع ضيفه الترجي الرياضي التونسي، أمس السبت، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، ضمن ذهاب دور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

التعادل كان مخيب تمامًا للآمال، حيث أن الأهلي أصبح في موقف لا يحسد عليه إطلاقًا، بعدما بات مطالبًا بتحقيق نتيجة الفوز في رادس، أو التعادل بأكثر من هدفين، للحصول على بطاقة التأهل من قلب تونس.

ورغم أن الآداء في المجمل لم يكن سيء، إلا أن هناك لاعبين بعينهم أشعلوا نيران الغضب عند الجماهير الحمراء، التي رفضت تمامًا سوء الآداء الذين ظهروا عليه، وهو ما تسبب في التفريط في الفوز بأكثر من ثلاثة أهداف على الأقل.

-شريف إكرامي



هو متصدر المشهد في تلك المباراة بعدما وقع في غلطة لا تغتفر، ربما لا يقع فيها حارس بمدرسة الكرة بالأهلي، عندما سقطت الكرة من يده بطريقة غريبة للغاية، من تسديدة من ركلة حرة مباشرة، رغم عدم قوة الكرة المصوبة تجاه مرماه، الأمر الذي أشعل غضب الجماهير ضده.

واتهمت الجماهير الحمراء، شريف إكرامي، بالتفريط في الفوز على الترجي، بخطأ ساذج، مؤكدين أنه حارس لا يتحمل ضغوط المباريات الكبرى، لا سيما وأنه ليس الخطأ الأول له في مثل هذه المباريات.

-وليد آزارو

رغم أن الجماهير أجمعت على آداء المغربي وليد آزارو مهاجم الأهلي، بأنه قدم مباراة جيدة، بعدما تسبب في ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الأول، بجانب تسجيله الهدف الثاني، إلا أن هذا الرضا مصحوب بحالة غضب في نفس الوقت، بعدما أهدر اللاعب أكثر من فرصة هدف.

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-أحمد فتحي

قدم مباراة ليست سيئة، حيث بدأ اللقاء بآداء رجولي للغاية في الجبهة اليمنى، إلا أنه تراجع مع مرور الوقت، وفقد تركيزه بشكلٍ ملحوظ، حيث كان السبب في الخطأ الذي جاء منه الهدف الثاني للترجي عندما تهور في التحامه مع مهاجم الفريق التونسي، ليشهر له الحكم بطاقة صفراء، وهو ما أثر على تركيزه أكثر حتى أن وصل إلى فشله في لعب رمية تماس، والتي احتسبها الحكم عليه، بعدما لعبها من الوضع جالسًا.

-عمرو السولية

جانب التوفيق، اللاعب عمرو السولية، في مباراة أمس، والتي ظهر فيها على استحياء، حيث كان غائبًا تمامًا عن أجواء المباراة، الأمر الذي دفع الجمهور للهجوم عليه، خاصة وأنه كان يسير بخطى جيدة للغاية في المباريات الماضية، لذلك كان لابد أن يستمر بنفس الآداء في هذه المباراة المهمة.

-أحمد الشيخ

بدأ العائد من الإعارة أحمد الشيخ، المباراة أساسيًا، ظهر في أول دقائقها بآداء طيب بعض الشيء، إلا أنه تراجع سريعًا، بعدما أضاع فرصة هدف مؤكدة، بعدما سددها برعونة شديدة، ليفقد تركيزه لا سيما وأنه كان يرغب في التسجيل مبكرًا، ووضع الأهلي في المقدمة، فضلًا عن رغبته بالاحتفال بأول هدف إفريقي له بالقميص الأحمر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، بملعب رادس، في إياب دور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يحتاج الفريق الأحمر للفوز بهدف على الأقل، من أجل حسم بطاقة التأهل للدور المقبل.