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التعادل يحسم مواجهة الإسماعيلي والمقاولون فى الدورى

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التعادل يحسم مواجهة الإسماعيلي والمقاولون فى الدورى التعادل يحسم مواجهة الإسماعيلي والمقاولون فى الدورى

التحرير

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تعادل الإسماعيلي مع نظيره المقاولون العرب، بهدف لكل منهما، فى اللقاء الذى جمع بين الفريقين مساء اليوم على ملعب الإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع الثانى من عمر الدورى العام.

وجاء هدف السبق من أبناء ذئاب الجبل بعد أن نجح اللاعب أحمد على من إحراز الهدف الأول للمقاولون العرب فى الدقيقة الـ37، قبل أن يعدل النتيجة للإسماعيلي اللاعب محمود متولى فى الدقيقة الـ77 من عمر المباراة، لينتهى اللقاء بحصد كل فريق نقطة واحدة.

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وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الإسماعيلي عند النقطة الـ4 بواقع فوز وتعادل، ووصل رصيد المقاولون العرب إلى النقطة الـ4 أيضاً بعد التعادل الليلة.

 

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التحرير

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