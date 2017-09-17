والدة بطل «مستر أوليمبيا»: ابني مجتهد ويستحق المركز الأول (صور)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كفر الشيخ - عمرو الشامي

قالت الحاجة زينب والدة رامي السبيعي، الحاصل على المركز الثاني في بطولة «مستر أوليمبيا»، إن نجلها كان مجتهدل جدا في التمرين ويراعي دائما تناول المأكولات الصحية، متابعة: «كان حاطط هدف وماشي وراه».

شاهد أيضا

وسرد والدة السبيعي المقيم بقرية السبايعة التابعة لمركز البرلس بكفر الشيخ، تفاصيل حياة نجلها، وأوضحت لـ"التحرير": «ابني له عشرة أشقاء وترتيبه العاشر بين أشقائه، ومتزوج وله 3 أبناء، وتعليمه متوسط إلا أنه كان يحب القراءة جدا ويواظب على أداء الصلوات في أوقاتها، وينعم بسيرة طيبة جدًا في القرية».

وأضافت الحاجة زينب أن نجلها اتصل بها قبل ساعات من البطولة طالبا منها الدعاء، مؤكدة أنه كان يستحق المركز الأول بدلا من الثاني، ولكن الله أراد ذلك.