نصير: لهذا السبب ينظر المجتمع للمرأة على أنها مصيبة (فيديو)

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استنكرت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، المورثات الشعبية والثقافية التي تجعل المجتمع ينظر للمرأة كـ "المصيبة".

وقالت نصير، خلال تصريحات تليفزيونية اليوم الأحد، أن المورثات الشعبية هي السبب وراء ظلم المرأة، موضحة أن العديد من الأسر تربت على أن "البنت" سبب التعاسة وحمل الهم فى الحياة.

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وتابعت: "رغم إعلان أن عام 2017 عام المرأة، إلا أن المناخ الحالي أكثر إهانة لها؛ بسبب الموروثات الثقافية والعادات العدائية، وبعض النصوص الدينية التي يتم استغلالها في فتاوي خاطئة تجاه المرأة".