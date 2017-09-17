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ضبط صاحب مركز طبي ببنها هارب من 20 حبس

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مصراوي Masrawy

ضبط صاحب مركز طبي ببنها هارب من 20 حبس

07:52 م الأحد 17 سبتمبر 2017

ضبط صاحب مركز طبي ببنها هارب من 20 حبس

أرشيفية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تمكنت أجهزة الأمن في محافظة القليوبية، اليوم الأحد، من ضبط صاحب مركز طبي شهير، صادرة ضده أحكام قضائية بالحبس تجاوز مجموعها 20 سنة، لإدانته في قضايا نصب.

تلقى مدير أمن القليوبية، اللواء محمد توفيق حمزاوي، إخطارًا من المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث قسم ثان بنها، بأن قوة من القسم داهمت منزل الدكتور "ا. ف" صاحب مركز أشعة شهير في مدينة بنها، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقه في قضايا شيكات دون رصيد.

حرر بالضبط المحضر اللازم، واقتيد المتهم إلى القسم تمهيدًا لترحيله للتنفيذ.

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