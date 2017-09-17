أخبار عاجلة

الدفاع المدني يحاول السيطرة على حريق منزل مجاور لمصنع بويات الإسكندرية -
القبض على عاطلين بحيازتهما كابلات ضغط عالي مسروقة بأسوان -
بالصور - محافظ بورسعيد يتفقد "بورفؤاد" ويوجه بالعناية بالمسطحات الخضراء -
وزير الأوقاف يوضح حقيقة غلق دور تحفيظ القرآن الكريم -
الكرملين: المسلحون الروس في "داعش" مجرمون ويجري القضاء عليهم -
الأخبار - موجز لأهم وأخر الأخبار مع إيناس أنور - الخميس 26 - 10 - 2017 -
مقتل وإصابة 7 بينهم نائب برلماني في انفجار بالعاصمة الأوكرانية -
القضاء التونسي يحقق مع شقيق منفذ اعتداء مرسيليا -
موانئ بورسعيد تستقبل سفينتين على متنهما 6000 طن صودا و5800 طن ملح -
القبض على مسجل خطر بحيازته 82 تذكرة "هيروين" في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

​سكرتير نقابة الصحفيين: صرف زيادة البدل للأعضاء نهاية سبتمبر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

​سكرتير نقابة الصحفيين: صرف زيادة البدل للأعضاء نهاية سبتمبر

08:38 م الأحد 17 سبتمبر 2017

​سكرتير نقابة الصحفيين: صرف زيادة البدل للأعضاء نهاية سبتمبر

حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين


كتبت- هاجر حسني:

قال حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنه سيتم صرف زيادة بدل التكنولوجيا والتدريب للصحفيين نهاية الشهر الجاري.

وأضاف زكريا، في تصريحات خاصة لـمصراوي، إلى الزيادة تبلغ ٣٠٠ جنيه على أن يتم صرفها بأثر رجعي لشهري يوليو وأغسطس.

كان عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، تعهد وقت ترشحه في انتخابات نقابة الصحفيين، منتصف مارس الماضي، بزيادة بدل الصحفيين، وأن تكون تلك الزيادة "هيّ الأكبر في تاريخ النقابة".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تعرف على وفئات تذاكر مترو الأنفاق الملونة "انفوجرافيك"

    أخبار

  • انقسام داخل "الصحفيين" حول التعليم المفتوح.. "حاتم": وقف قيدهم.. وأعضاء

    أخبار

  • ​أبو السعود: لم نناقش "التعليم المفتوح".. وعضو وراء تركي لملف "التزوير"

    أخبار

  • ارتباك في نقابة الصحفيين حول وقف قيد خريجي التعليم المفتوح

    أخبار

إعلان

5f544d28b5.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017

تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 25 أكتوبر

تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 25 أكتوبر

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 25- 10-2017

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 25- 10-2017

نقيب الفلاحين: نستخدم "القش" كأعلاف للمواشي بعد زيادة أسعارها

نقيب الفلاحين: نستخدم "القش" كأعلاف للمواشي بعد زيادة أسعارها