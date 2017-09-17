سكرتير نقابة الصحفيين: صرف زيادة البدل للأعضاء نهاية سبتمبر
سكرتير نقابة الصحفيين: صرف زيادة البدل للأعضاء نهاية سبتمبر
08:38 م الأحد 17 سبتمبر 2017
حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين
كتبت- هاجر حسني:
قال حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنه سيتم صرف زيادة بدل التكنولوجيا والتدريب للصحفيين نهاية الشهر الجاري.
وأضاف زكريا، في تصريحات خاصة لـمصراوي، إلى الزيادة تبلغ ٣٠٠ جنيه على أن يتم صرفها بأثر رجعي لشهري يوليو وأغسطس.
كان عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، تعهد وقت ترشحه في انتخابات نقابة الصحفيين، منتصف مارس الماضي، بزيادة بدل الصحفيين، وأن تكون تلك الزيادة "هيّ الأكبر في تاريخ النقابة".
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