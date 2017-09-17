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​أمين الأعلى للثقافة: سعد الدين وهبة شخصية هامة وثرية للمسرح العربي

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مصراوي Masrawy

​أمين الأعلى للثقافة: سعد الدين وهبة شخصية هامة وثرية للمسرح العربي

08:30 م الأحد 17 سبتمبر 2017

​أمين الأعلى للثقافة: سعد الدين وهبة شخصية هامة وثرية للمسرح العربي

سعد الدين وهبة

كتبت- نسمة فرج:

قال الدكتور حاتم ربيع، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، إن المجلس حريص على تنظيم حفلات توقيع للكتب التي يصدرها لتسليط الضوء على تلك الكتب والتعريف بها.

وأضاف ربيع، في كلمته بحفل توقيع ومناقشة كتاب "أيام من حياتي: سعد الدين وهبة" جمع وإعداد الأمير أباظة، أن علاقة المجلس بالكتاب لن تنتهى بمجرد طباعته وطرحه أمام القراء، لذا أطلقنا حفلات التوقيع والمناقشة بصفة مستمرة، لافتا إلى أن المجلس الأعلى للثقافة يعمل على صدور عدد من الإصدارات الجديدة خلال الأيام المقبلة.

وأعرب ربيع، عن سعادته لاستضافة المجلس أولى حفلات التوقيع لشخصية هامة وثرية للمسرح العربي والثقافة مثل سعد الدين وهبة، لافتًا إلى أن المجلس يعمل على صدور عدد من الإصدارات الجديدة خلال الأيام المقبلة.

وحضر حفل التوقيع الدكتور حاتم ربيع، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ومحمد عبد الحافظ ناصف، رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان، والدكتور فوزي فهمي، والفنانة سميحة أيوب، والفنانة سميرة عبد العزيز.

وجاء في أجواء الكتاب: "كتب سعد الدين وهبة مذكراته على مراحل متباعدة وفترات متباينة معظمها لم ينشر ولم يكتبه كتلة واحدة بسبب مشاغله الكثيرة خاصة في سنواته الأخيرة، إلا أن القدر لم يمهله ليقوم بتجميعها، حيث رحل عن دنيانا في ١١ نوفمبر ١٩٩٧. أما لماذا الآن؟ فلأن اليوم في أمس الحاجة إلى أن تقرأ تاريخها الحديث لكى تستطلع معالم الغد، لأن مانمر به الآن من مفترق طرق، كان في أشد الحاجة إلى كاتب موسوعى مثل سعد الدين وهبة، الرجل الذي ترك آثارا خالدة لن يمحوها الزمان".

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