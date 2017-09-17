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«بادرت بنفسها».. فرنسية تطالب محافظة الأقصر بتنظيف النيل (صور)

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التحرير

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أطلقت فرنسية مقيمة بالأقصر حملة لحماية النيل من التلوث بالتعاون مع «الإدارة العامة لحماية النيل».

وقالت الفرنسية ماري دربيكورت في تصريح خاص لـ"التحرير"، إنها تقدمت بطلب سابق إلى ديوان عام المحافظة لإطلاق حملة شعبية لحماية النيل من إلقاء مخلفات الفنادق العائمة، أو بعض الأشخاص على ضفافه، ونزولها إلى المياه، مما يشكل مظهرا غير حضاري وتلويث المياه.

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وأشارت السيدة المقيمة بالأقصر منذ 4 سنوات، إلى أنها قامت بإطلاق مبادرتها في مارس الماضي وتعاون مع عمال نظافة مدينة القرنة بغرب الأقصر بتنظيف مخلفات المراكب السياحية المتواجدة على ضفاف النيل، ولاقت حملتها قبولًا من قبل العديد من المواطنين، مما دفعها إلى تقديم طلبها إلى سلطات المحافظة والتي استجابت له، وقامت بعقد اجتماع مع مسئولي حماية النيل بالأقصر، للتنسيق معهم حول هذا الأمر.

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من جانبه، أوضح المهندس بدوي سيد مدير إدارة حماية النيل بالأقصر، لـ"التحرير"، أنه من المقرر خلال شهر أكتوبر المقبل، شن حملة كبرى لنظافة وتطهير مياه النيل بالتعاون مع الموارد المائية والري، بداية من كوبري الأقصر حتى مدينة الزينية، وستشارك الفتاة الفرنسية بحملتها في نظافة المخلفات على ضفافه من الخارج، و في مراسي المراكب السياحية.

ولفت سيد إلى أنه تقرر بداية من العام المقبل شن حملات لنظافة نهر النيل من الداخل والخارج، بداخل حدود الأقصر، حفاظًا عليه من التلوث.

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التحرير

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