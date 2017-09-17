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ضبط صاحب مخبز بالإسكندرية استولى على 2.3 مليون جنيه من الدعم (صور)

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مصراوي Masrawy

ضبط صاحب مخبز بالإسكندرية استولى على 2.3 مليون جنيه من الدعم (صور)

08:15 م الأحد 17 سبتمبر 2017

ضبط صاحب مخبز بالإسكندرية استولى على 2.3 مليون جنيه من الدعم (صور)

ضبط صاحب مخبز بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد أحمد:

تمكنت مديرية تموين الإسكندرية بالاشتراك مع مباحث ، اليوم الأحد، من ضبط صاحب مخبز في المنتزه شرقي المحافظة، بتهمة اختراق نظام الصرف بمنظومة الخبز والاستيلاء على 2.3 مليون جنيه من أموال الدعم على مدار شهر ونصف الشهر.

صرح بذلك مبارك عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، وقال إن حملة مكبرة شنتها المديرية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بالوزارة، وكذلك مباحث تموين الإسكندرية، إذ تم استهداف أحد المخابز البلدية بعد معلومات لدى المديرية عن إنتاجه كميات كبيرة من الخبز تفوق المعدل الطبيعي لزمن الإنتاج المخصص لها.

وتبين أن صاحب المخبز الكائن بمنطقة الزوايدة "خورشيد" التابعة لقسم المنتزه ثالث، المدعو "محمد. م. أ" 32 عامًا، اخترق النظام وأجرى عمليات بيع وهمية دون بيع فعلي للخبز، وأنه استولى بذلك على مبلغ مليونين و358 ألفًا و952 جنيهًا خلال الفترة من 1 أغسطس الماضي وإلى 16 سبتمبر الجاري.

أشار وكيل وزارة التموين أيضًا إلى أنه تم ضبط ثلاث ماكينات لصرف الخبز إحداها تابعة للمخبز والأخريات تخص جهات أخرى محل الضبط، فضلاً عن ضبط 211 بطاقة ذكية تبين استخدام المتهم إياها في الصرف الوهمي.

حرر بذلك المحضر اللازم، تهميدًا لعرض المتهم والمضبوطات على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.​

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