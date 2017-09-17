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الرئيس النيجيري يغادر إلى نيويورك وسط شائعات عن تدهور صحته

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مصراوي Masrawy

الرئيس النيجيري يغادر إلى نيويورك وسط شائعات عن تدهور صحته

08:13 م الأحد 17 سبتمبر 2017

الرئيس النيجيري يغادر إلى نيويورك وسط شائعات عن تدهور صحته

الرئيس النيجيري محمدو بوهاري

لاجوس - (د ب أ):

غادر الرئيس النيجيري، محمدو بوهاري، بلاده، اليوم الأحد، في أول زيارة رسمية له إلى الخارج بعد غياب طويل عن الحياة العامة بسبب مرضه.

وأظهرت صور، نشرها المكتب الرئاسي، بوهاري وهو محاط بمساعدين أثناء ركوبه الطائرة الرئاسية في منتصف النهار في مطار نامدي أزيكيوي الدولي في العاصمة أبوجا.

وذكر فيمي أديسينا، المتحدث باسم الرئاسة، أن بوهاري سافر إلى مدينة نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال أديسينا في بيان: "إن موعد عودة بوهاري إلى نيجيريا لم يتضح بعد، لكنه سوف يتوقف في لندن في طريق عودته".

كان بوهاري (74 عاما) قد غادر البلاد إلى لندن، في السابع من مايو الماضي، ليتلقى علاجا طبيا بسبب حالة مرضية لم يتم الكشف عنها، وقاد نائب الرئيس يمي اوسينجاجو البلاد ذات الـ180 مليون نسمة في غيابه.

وعاد بوهاري إلى أبوجا، في 19 أغسطس، ونادرا ما كان يظهر في الحياة العامة منذ ذلك الحين. واستمرت تخمينات المواطنين حول صحة الرئيس، حيث يطالب العديد من النيجيريين بوهاري بالكشف عن حالته الصحية أو التنحي.

ومات الرئيس النيجيري السابق عمر ياروادا وهو في المنصب عام 2010 بعد مرضه واختفائه عن الحياة العامة.

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