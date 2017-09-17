ضبط صاحب مركز طبي ببنها مطلوب لتنفيذ أحكام بـ 20 سنة

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تمكنت أجهزة الأمن في محافظة القليوبية، اليوم الأحد، من ضبط صاحب مركز طبي شهير، صادرة ضده أحكام قضائية تجاوز مجموعها 20 سنة، لإدانته في قضايا نصب.

تلقى مدير أمن القليوبية، اللواء محمد توفيق حمزاوي، إخطارًا من المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث قسم ثان بنها، بأن قوة من القسم داهمت منزل الدكتور "ا. ف" صاحب مركز أشعة شهير في مدينة بنها، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقه في قضايا شيكات دون رصيد.

حرر بالضبط المحضر اللازم، واقتيد المتهم إلى القسم تمهيدًا لترحيله للتنفيذ.