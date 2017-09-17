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الأمن العام يضبط 8 تشكيلات عصابية و98 متهما هاربا خلال 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

الأمن العام يضبط 8 تشكيلات عصابية و98 متهما هاربا خلال 24 ساعة

07:42 م الأحد 17 سبتمبر 2017

الأمن العام يضبط 8 تشكيلات عصابية و98 متهما هاربا خلال 24 ساعة

ارشيفية

كتب- علاء عمران:

شن ضباط قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حملة تفتيشية موسعة؛ لضبط الخارجين عن القانون، وتحقيق الانضباط في الشارع المصري.

وأسفرت جهود الحملة -تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء جمال عبد الباري مساعد الوزير لقطاع الأمن العام خلال 24 ساعة- عن ضبط 220 قضية مخدرات، ضُبط خلالها نحو 5ر92 كجم من مخدر البانجو، و7 كجم من مخدر الحشيش، و2 كجم من مخدر الهيروين، و375 جم من مخدر الفودو، و65 جم من مخدر الأفيون، و12 ألفا و406 أقراص مخدرة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية، أمكن ضبط 8 تشكيلات عصابية، ضمت 25 متهما، ارتكبوا 19 واقعة سرقة متنوعة.

كما تم ضبط سجينين هاربين من السجون العمومية، و98 متهما هاربا مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة، و15 متهما ارتكبوا أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه، إضافة إلى 377 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 3 سيارات و4 دراجات نارية مُبلغ بسرقتهم.

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