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بالفيديو.."تحرير فلسطين": خطوة "حماس" يجب أن يقابلها رد من "فتح"

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مصراوي Masrawy

.."تحرير فلسطين": خطوة "حماس" يجب أن يقابلها رد من "فتح"

07:48 م الأحد 17 سبتمبر 2017

طلال أبوظريفة

(مصراوي):

قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبوظريفة، إن هناك مخاوف ومحاذير لدى كافة الفلسطينيين لأن الاتفاقات والتفاهمات في السابق بين حركتي "فتح" و"حماس" كانت تصطدم بالشروط وتتحكم المصالح في آليات التنفيذ، مطالبًا بإغتنام الفرصة في ظل هذا المناخ الإيجابي والاستجابة لمتطلبات حوار المصالحة الوطنية التي استجابت لها حماس بحل اللجنة الادارية.

ورأى أنه بتلك الخطوة من جانب حماس تكون قد أزالت عقبات وقفت في طريق الحوار من أجل اتمام تنفيذ اتفاقات المصالحة.

وأضاف أبو ظريفة خلال لقاء له على فضائية "الغد" الاخبارية، أن تلك الخطوة الإيجابية من جانب حركة "حماس" يجب أن تقابلها خطوة إيجابية من حركة فتح التي لازالت حتى الآن تلتزم الصمت، مؤكدا أن من المنتظر إلغاء الإجراءات التي اتخذتها السلطة ضد القطاع من أجل إجراء اتفاقات المصالحة، بالإضافة إلى وقف كل الاجراءات المعلقة والاجراءات التي اتخذتها اللجنة الادارية منذ تشكيلها لخلق حالة من الطمأنينة والإيجابية تدفع نحو استكمال لجهودها من أجل دعوة كافة الفصائل الفلسطينية للبحث عن آليات تنفيذ اتفاق 2011 باعتباره اتفاق الأساس، ولغلق الطريق أمام أصحاب المصالح الذين تتعارض مصالحهم مع انهاء الانقسام.

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مصراوي Masrawy

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