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جامعة المنصورة: المدن الجامعية تستوعب 8 آلاف طالب وطالبة

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جامعة المنصورة: المدن الجامعية تستوعب 8 آلاف طالب وطالبة جامعة المنصورة: المدن الجامعية تستوعب 8 آلاف طالب وطالبة

التحرير

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الدقهلية - كارم الديسطي
افتتح الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد، المدينة الجامعية للطالبات بشارع جيهان.

وذكر بيان للجامعة اليوم الأحد أن تطوير وتجديد العديد من المبانى بالمدن الجامعية للطلبة والطالبات تكلف 20 مليون جنيه.

وتفقد رئيس الجامعة ونوابه عمليات تطوير وتحديت مبانى عثمان بن عفان، عمر بن عبد العزيز بمدينة جيهان للطالبات، ومبنى خديجة بنت خويلد بمدينة الزهراء للطالبات، ومدينة الجمهورية للطالبات.

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وتم تجديد 3 مبانٍ بطاقة استيعابية 1391 سريرا بمبنى الجمهورية، والبدراوى وعلى مبارك بمدينة الأمل بتكلفة إجمالية 3 ملايين و200 ألف جنيه، كما تم تجديد وتشغيل 3 مبانٍ أخرى بطاقة استيعابية 1426 سريرا بمبنى عثمان ابن عفان وعمر بن عبد العزيز وخديجة بنت خويلد بمدينة الزهراء بتكلفة إجمالية 16.5 مليون جنيه.

وأشار الدكتور أشرف عبد الباسط، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن المدن الجامعية ستستوعب خلال العام الدراسى الجديد حوالى 8 آلاف طالب وطالبة بمعدل زيادة قدرها 1426 سريرا بالمدن الجامعية للطالبات.

وأضاف أن جميع أعمال التطوير والتجديد بمبانى المدن الجامعية تمت بتكلفة حوالى 20 مليون جنيه، 7 ملايين من الموازنة العامة للدولة، و12.5 مليون جنيه تقريبا من الموارد الذاتية لجامعة المنصورة.

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