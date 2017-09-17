أخبار عاجلة

الدفاع المدني يحاول السيطرة على حريق منزل مجاور لمصنع بويات الإسكندرية -
القبض على عاطلين بحيازتهما كابلات ضغط عالي مسروقة بأسوان -
بالصور - محافظ بورسعيد يتفقد "بورفؤاد" ويوجه بالعناية بالمسطحات الخضراء -
وزير الأوقاف يوضح حقيقة غلق دور تحفيظ القرآن الكريم -
الكرملين: المسلحون الروس في "داعش" مجرمون ويجري القضاء عليهم -
الأخبار - موجز لأهم وأخر الأخبار مع إيناس أنور - الخميس 26 - 10 - 2017 -
مقتل وإصابة 7 بينهم نائب برلماني في انفجار بالعاصمة الأوكرانية -
القضاء التونسي يحقق مع شقيق منفذ اعتداء مرسيليا -
موانئ بورسعيد تستقبل سفينتين على متنهما 6000 طن صودا و5800 طن ملح -
القبض على مسجل خطر بحيازته 82 تذكرة "هيروين" في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

وزير الأوقاف يدعو «دينية البرلمان» لزيارة قلعة صلاح الدين بـ«طابا»

Google+ Print
وزير الأوقاف يدعو «دينية البرلمان» لزيارة قلعة صلاح الدين بـ«طابا» وزير الأوقاف يدعو «دينية البرلمان» لزيارة قلعة صلاح الدين بـ«طابا»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، أهمية مؤتمر «تنشيط السياحة الدينية»، الذى سينعقد فى مدينة شرم الشيخ يوم 28 سبتمبر الجارى، الذى يتم التنسيق له مع محافظ جنوب سيناء واللجنة الدينية بمجلس النواب.

وقال الوزير خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، المنعقد الآن، إن هناك اجتماعًا مشتركًا غدا الاثنين، يحضره وزير الأوقاف، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، ورئيس اللجنة الدينية بالبرلمان الدكتور أسامة العبد، لوضع اللمسات النهاية لبرنامج المؤتمر والذى من المتفق عليه أن ينعقد تحت عنوان «سيناء عاصمة السياحة الدينية»، لافتا إلى أن المحافظ يقترح أن يسمى المؤتمر بعنوان «سيناء ملتقى الأديان السماوية الثلاثة»، ومشيرًا إلى أن محافظ جنوب سيناء سيتحمل كل نفقات المؤتمر.

شاهد أيضا

وتابع: "أدعو اللجنة الدينية إلى زيارة قلعة صلاح  الدين فى طابا، فهى قلعة متقدمة جدًا وفخر لنا أن تكون موجودة فى ، فهى تمثل تاريخًا حربيًا سياسيًا، وسيناء بها معالم سياحية دينية وأثرية كبيرة، ومبهرة طبيعيا، والمؤتمر سيشهد فى اليوم التالى زيارة لسانت كاترين وخطبة الجمعة بالوادى المقدس، كما أن تنشيط السياحة الدينية والعلاجية والأثرية تؤدى إلى توفير فرص عمل واسعة تعود على الاقتصاد بالخير مما يفتح مجال لمشروعات استثمارية، ونحن قادرون على تطوير المساجد الدينية ولدينا فن عمارة المساجد».

وأشار إلى أن اختيار اسم «سيناء عاصمة السياحة الدينية» كعنوان للمؤتمر يرجع إلى أنها مليئة بالمعالم السياحية، ولا يوجد مكان ممثل للديانات السماوية الثلاث مثل سيناء فيها جبل الطور ودير سانت كاترين وغيرها من الآثار الإسلامية والمسيحية، وفيها سياحة دينية وعلاجية وطبيعية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
طالب انتحل صفة أنثى لسرقة صاحب محل بمصر الجديدة.. والشرطة تضبطه

طالب انتحل صفة أنثى لسرقة صاحب محل بمصر الجديدة.. والشرطة تضبطه

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي