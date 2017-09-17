وزير الأوقاف يدعو «دينية البرلمان» لزيارة قلعة صلاح الدين بـ«طابا»

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أكد الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، أهمية مؤتمر «تنشيط السياحة الدينية»، الذى سينعقد فى مدينة شرم الشيخ يوم 28 سبتمبر الجارى، الذى يتم التنسيق له مع محافظ جنوب سيناء واللجنة الدينية بمجلس النواب.

وقال الوزير خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، المنعقد الآن، إن هناك اجتماعًا مشتركًا غدا الاثنين، يحضره وزير الأوقاف، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، ورئيس اللجنة الدينية بالبرلمان الدكتور أسامة العبد، لوضع اللمسات النهاية لبرنامج المؤتمر والذى من المتفق عليه أن ينعقد تحت عنوان «سيناء عاصمة السياحة الدينية»، لافتا إلى أن المحافظ يقترح أن يسمى المؤتمر بعنوان «سيناء ملتقى الأديان السماوية الثلاثة»، ومشيرًا إلى أن محافظ جنوب سيناء سيتحمل كل نفقات المؤتمر.

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وتابع: "أدعو اللجنة الدينية إلى زيارة قلعة صلاح الدين فى طابا، فهى قلعة متقدمة جدًا وفخر لنا أن تكون موجودة فى مصر، فهى تمثل تاريخًا حربيًا سياسيًا، وسيناء بها معالم سياحية دينية وأثرية كبيرة، ومبهرة طبيعيا، والمؤتمر سيشهد فى اليوم التالى زيارة لسانت كاترين وخطبة الجمعة بالوادى المقدس، كما أن تنشيط السياحة الدينية والعلاجية والأثرية تؤدى إلى توفير فرص عمل واسعة تعود على الاقتصاد بالخير مما يفتح مجال لمشروعات استثمارية، ونحن قادرون على تطوير المساجد الدينية ولدينا فن عمارة المساجد».

وأشار إلى أن اختيار اسم «سيناء عاصمة السياحة الدينية» كعنوان للمؤتمر يرجع إلى أنها مليئة بالمعالم السياحية، ولا يوجد مكان ممثل للديانات السماوية الثلاث مثل سيناء فيها جبل الطور ودير سانت كاترين وغيرها من الآثار الإسلامية والمسيحية، وفيها سياحة دينية وعلاجية وطبيعية.