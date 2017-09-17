"دينية النواب": انتهينا من إعداد مشروع قانون تنظيم الفتوى

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور أسامه العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من قانون تنظيم الفتوى، وتم إرساله إلى الأمانة العامة للمجلس.

وتقدم النائب عمرو حمروش أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، بمشروع قانون لتنظيم الفتوى.

وأضاف العبد في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه من المحتمل أن تكون أمانة مجلس النواب قررت إرجاء مناقشة القانون، بسبب كثرة مشروعات القوانين التي عرضت عليها، متابعا "أتمنى أن يتم تقديمه الفصل التشريعي المقبل".

وأشار رئيس اللجنة الدينية، إلى أنه سيتم تجديد الطلب لأمانة المجلس، لعرض قانون تنظيم الفتوى على الجلسة العامة، الفصل التشريعي المقبل.

وأوضح رئيس اللجنة الدينية، أن القانون سيقضي على الفتاوى الشاذة والمتطرفة، مطالبا بالتوقف عن المهاترات، والوقوف بجانب البلاد في الظروف الحالية.