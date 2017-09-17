أخبار عاجلة

الدفاع المدني يحاول السيطرة على حريق منزل مجاور لمصنع بويات الإسكندرية -
القبض على عاطلين بحيازتهما كابلات ضغط عالي مسروقة بأسوان -
بالصور - محافظ بورسعيد يتفقد "بورفؤاد" ويوجه بالعناية بالمسطحات الخضراء -
وزير الأوقاف يوضح حقيقة غلق دور تحفيظ القرآن الكريم -
الكرملين: المسلحون الروس في "داعش" مجرمون ويجري القضاء عليهم -
الأخبار - موجز لأهم وأخر الأخبار مع إيناس أنور - الخميس 26 - 10 - 2017 -
مقتل وإصابة 7 بينهم نائب برلماني في انفجار بالعاصمة الأوكرانية -
القضاء التونسي يحقق مع شقيق منفذ اعتداء مرسيليا -
موانئ بورسعيد تستقبل سفينتين على متنهما 6000 طن صودا و5800 طن ملح -
القبض على مسجل خطر بحيازته 82 تذكرة "هيروين" في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

رئيس جامعة القاهرة: شعارنا الوصول للجيل الثالث تحت مفهوم الأمن القومي الشامل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس جامعة القاهرة: شعارنا الوصول للجيل الثالث تحت مفهوم الأمن القومي الشامل

07:48 م الأحد 17 سبتمبر 2017

رئيس جامعة القاهرة: شعارنا الوصول للجيل الثالث تحت مفهوم الأمن القومي الشامل

الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

كتب- محمد قاسم:​

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن شعار الجامعة الآن "جامعة من الجيل الثالث في ضوء مفهوم الأمن القومي الشامل"، لافتًا إلى أن الشعار مأخوذ من برنامجه الذي تقدم به أثناء ترشحه لرئاسة الجامعة.

وأضاف الخشت في كلمته بافتتاح أسبوع التوعية بجامعة القاهرة اليوم الأحد، أن جامعة الجيل الثالث تقوم على العديد من المسارات، قائم على فكرة أن الجامعة ليس من أجل التعليم والبحث العلمي فقط، إنما لتوظيف المعرفة في خدمة المجتمع والاقتصاد والبيئة المحيطة، وهذا يعني أن الخريج يعد خريج دولي وليس محلي، حيث أن طالب الجامعة في هذا المفهوم الجديد يعتمد على التفكير والعلم والبحث العلمي، وليس حفظ المعلومات التي لا تصنع العلماء.

ولفت إلى أن هدف الجامعة إخراج طلاب قادرين على حل المشكلة والابتكار، ولديهم اكتمال شخصية وكذلك الصلاح في المجتمع.

جاء ذلك عقب افتتاح "أسبوع التوعية" الذي تنظمه جامعة القاهرة، لطلابها الجدد بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وذلك على مدار ٥ أيام بدءً من اليوم الأحد.

ويستهدف أسبوع التوعية، تعريف الطلاب الجدد بجامعتهم وتاريخها ومرافقها والمشاريع الإجتماعية والخدمية بها، والأماكن المهمة له فى الجامعة، وإحاطته بتفاصيل مجتمعه الجديد، والتعرف على زملائه الجدد وكذلك القدامى الذين سيشاركون فى استقباله.

وتقام فعاليات الأسبوع باستقبال الطلاب الجدد بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة بمشاركة طلاب قدامى من مختلف الكليات، ويتم عرض مواد فيلمية عن تاريخ نشأة الجامعة، وخريطة مبسطة لكليات جامعة القاهرة، والوحدات الاجتماعية والخدمية بالجامعة، ومشاهير الخريجين. كما يتم تكريم بعض خريجي الجامعة من الفنانين والكتاب والشعراء ويختتم اليوم الأول بعرض فنى لفريق الجامعة المسرحي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس جامعة القاهرة: استقبلنا31 ألف طالب وطالبة في العام الجديد

    أخبار

  • محافظ الجيزة: جامعة القاهرة تمثل جسرًا يشارك العالم في تقدمه العملي

    أخبار

  • سياسيون: 5 قضايا على مائدة حوار وترامب

    أخبار

  • بالصور- الخشت يفتتح المركز الإعلامي لجامعة القاهرة

    أخبار

إعلان

a131a4d986.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يستقبل وزير الداخلية الفرنسي

السيسي يستقبل وزير الداخلية الفرنسي

الأخبار - ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية تناولتها زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا

الأخبار - ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية تناولتها زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف