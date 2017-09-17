رئيس جامعة القاهرة: شعارنا الوصول للجيل الثالث تحت مفهوم الأمن القومي الشامل

كتب- محمد قاسم:​

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن شعار الجامعة الآن "جامعة من الجيل الثالث في ضوء مفهوم الأمن القومي الشامل"، لافتًا إلى أن الشعار مأخوذ من برنامجه الذي تقدم به أثناء ترشحه لرئاسة الجامعة.

وأضاف الخشت في كلمته بافتتاح أسبوع التوعية بجامعة القاهرة اليوم الأحد، أن جامعة الجيل الثالث تقوم على العديد من المسارات، قائم على فكرة أن الجامعة ليس من أجل التعليم والبحث العلمي فقط، إنما لتوظيف المعرفة في خدمة المجتمع والاقتصاد والبيئة المحيطة، وهذا يعني أن الخريج يعد خريج دولي وليس محلي، حيث أن طالب الجامعة في هذا المفهوم الجديد يعتمد على التفكير والعلم والبحث العلمي، وليس حفظ المعلومات التي لا تصنع العلماء.

ولفت إلى أن هدف الجامعة إخراج طلاب قادرين على حل المشكلة والابتكار، ولديهم اكتمال شخصية وكذلك الصلاح في المجتمع.

جاء ذلك عقب افتتاح "أسبوع التوعية" الذي تنظمه جامعة القاهرة، لطلابها الجدد بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وذلك على مدار ٥ أيام بدءً من اليوم الأحد.

ويستهدف أسبوع التوعية، تعريف الطلاب الجدد بجامعتهم وتاريخها ومرافقها والمشاريع الإجتماعية والخدمية بها، والأماكن المهمة له فى الجامعة، وإحاطته بتفاصيل مجتمعه الجديد، والتعرف على زملائه الجدد وكذلك القدامى الذين سيشاركون فى استقباله.

وتقام فعاليات الأسبوع باستقبال الطلاب الجدد بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة بمشاركة طلاب قدامى من مختلف الكليات، ويتم عرض مواد فيلمية عن تاريخ نشأة الجامعة، وخريطة مبسطة لكليات جامعة القاهرة، والوحدات الاجتماعية والخدمية بالجامعة، ومشاهير الخريجين. كما يتم تكريم بعض خريجي الجامعة من الفنانين والكتاب والشعراء ويختتم اليوم الأول بعرض فنى لفريق الجامعة المسرحي.