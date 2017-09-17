مباحث التموين تحبط تهريب مليوني لتر بنزين وسولار في السوق السوداء

كتب- علاء عمران:

شن ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن حملة تفتيشية موسعة؛ لتحقيق الرقابة على الأسواق، وضبط المتلاعبين بأسعار السلع التموينية والبترولية المدعمة، ومكافحة كافة صور الغش التجاري.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء أنور سعيد، مدير شرطة التموين والتجارة، عن ضبط 14 قضية مواد بترولية وأسطوانات البوتاجاز، ضُبط خلالها مليون و918 ألفا و850 لتر بنزين وسولار، و66 أسطوانة بوتاجاز، و69 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح.

كما تم تحرير 6 قضايا في مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و49 قضية في مجال الغش التجاري، و344 قضية في مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر الرسمي)، و15 قضية في مجال اللحوم ومصنعاتها.

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 19 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، و3 قضايا في مجال الثروة الحيوانية والداجنة، و8 قضايا في مجال السلع مجهولة المصدر.