المرور: تحرير 27 ألف مخالفة وضبط 18 سائقا تحت تأثير المخدر

كتب - علاء عمران:

شنَّ ضباط الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة موسعة لتحقيق الانضباط المروري، والقضاء على مشكلة التكدسات بالشارع.

واستهدفت الحملة -تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية وقادها اللواء عصمت الأشقر، مدير الإدارة العامة للمرور على مدى 24 ساعة- تكثيف التواجد المروري على كافة الطرق والميادين؛ لفرض الانضباط المروري ومواجهة حوادث المرور وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم..

وأسفرت الحملة عن ضبط 26 ألفا و954 مخالفة مرورية متنوعة، و1217 مخالفة متنوعة للدراجات النارية، إضافة إلى ضبط 18 سائقا تحت تأثير المخدر.