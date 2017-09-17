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المرور: تحرير 27 ألف مخالفة وضبط 18 سائقا تحت تأثير المخدر

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مصراوي Masrawy

المرور: تحرير 27 ألف مخالفة وضبط 18 سائقا تحت تأثير المخدر

07:47 م الأحد 17 سبتمبر 2017

المرور: تحرير 27 ألف مخالفة وضبط 18 سائقا تحت تأثير المخدر

أرشيفية

كتب - علاء عمران:

شنَّ ضباط الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة موسعة لتحقيق الانضباط المروري، والقضاء على مشكلة التكدسات بالشارع.

واستهدفت الحملة -تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية وقادها اللواء عصمت الأشقر، مدير الإدارة العامة للمرور على مدى 24 ساعة- تكثيف التواجد المروري على كافة الطرق والميادين؛ لفرض الانضباط المروري ومواجهة المرور وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم..

وأسفرت الحملة عن ضبط 26 ألفا و954 مخالفة مرورية متنوعة، و1217 مخالفة متنوعة للدراجات النارية، إضافة إلى ضبط 18 سائقا تحت تأثير المخدر.

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