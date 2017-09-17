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«العلاج الحر» بكفر الشيخ: إجراءات جديدة لتسهيل ترخيص العيادات الطبية

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«العلاج الحر» بكفر الشيخ: إجراءات جديدة لتسهيل ترخيص العيادات الطبية «العلاج الحر» بكفر الشيخ: إجراءات جديدة لتسهيل ترخيص العيادات الطبية

التحرير

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كفر الشيخ - عمرو الشامي
قالت الدكتورة أميرة عبدالسلام، مدير عام العلاج الحر بكفر الشيخ، إنه سيتم إغلاق العشرات من العيادات والمراكز الطبية الخاصة الغير مرخصة، وذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وكشفت مدير عام العلاج الحر، في تصريحات خاصة لـ "التحرير"، اليوم الأحد، أنه سيتم اتخاذ إجراءات جديدة من أجل تسهيل الترخيص للعيادات الطبية وأيضا توفيرا للوقت، وذلك باستخراج الترخيص بموجب إيصال سداد رسوم تداول النفايات الخطرة بعد معاينة البيئة، بدلا من الانتظار شهور لحين صدور الترخيص كما كان يحدث من قبل.

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وأشارت «عبدالسلام» إلى أن الهدف من هذا الإجراء تشجيع الأطباء على ترخيص عيادتهم بإزالة الإجراءات الروتينية كما وجهت الدكتورة لميس المعداوي، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

يذكر أن محافظ كفرالشيخ أصدر اليوم قرارا بغلق 77 منشأة طبية خاصة بمدينة بيلا بسبب عدم الترخيص، وبناء على مذكرة إدارة «العلاج الحر».

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التحرير

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