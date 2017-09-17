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مانشستر يونايتد يسحق إيفرتون برباعية نظيفة (فيديو)

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مانشستر يونايتد يسحق إيفرتون برباعية نظيفة (فيديو) مانشستر يونايتد يسحق إيفرتون برباعية نظيفة (فيديو)

التحرير

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

فاز فريق مانشستر يونايتد على ضيفه إيفرتون، بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب أولد ترافورد، ضمن الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

تقدم مانشستر عن طريق فالنسيا، في الدقيقة الثالثة، وأضاف مختاريان الهدف الثاني للشياطين الحمر في الدقيقة 83، قبل أن يعزز لوكاكو النتيجة لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 90، واختتم مارسيال رابع أهداف الفريق في الوقت الضائع.

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بهذا الفوز رفع فريق مانشستر يونايتد رصيده لـ13 نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر بنفس الرصيد، بينما إيفرتون يقع في المركز الثامن عشر برصيد 4 نقاط فقط.

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التحرير

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